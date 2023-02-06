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No Mato Grosso

Jovem é morto em abordagem policial em Mato Grosso

Diego Kaliniski, 26, foi morto após resistir a abordagem policial com socos e chutes; irmão da vítima também foi atingido por disparos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 fev 2023 às 10:27

Publicado em 06 de Fevereiro de 2023 às 10:27

Diego Kaliniski, 26, foi morto por policiais durante abordagem em Cuiabá (MT) -
Diego Kaliniski, 26, foi morto por policiais durante abordagem em Cuiabá (MT) - Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um jovem de 26 anos foi morto por policiais militares em meio a uma abordagem por volta das 3h40 da madrugada deste domingo (5) na cidade de Vera (458 km de Cuiabá).
A polícia foi acionada para atender um chamado de poluição sonora e perturbação do sossego alheio na avenida Brasil, onde um grupo de jovens estava reunido em torno de um carro com som alto. Ao chegar ao local, os policiais abordaram Diego Kaliniski, proprietário do veículo.
No boletim de ocorrência, os policiais informaram que, ao ser abordado, Diego teria xingado e tomado o talonário de multas da mão de um dos policiais militares.
Diante de tal comportamento, os policiais deram ordem de prisão por desacato, mas houve resistência do jovem e de seu irmão, que teriam dado socos e chutes nos policiais.
Vídeos postados em redes sociais mostram o momento em que Diego foi detido pelos policiais e encaminhado para uma viatura. Ao chegar perto do veículo, ele foge, dá um soco em um dos policiais e arranca o cassetete das mãos de um deles.
Ao partir para cima do policial com o cassetete, Diego é atingido por tiros. No vídeo, podem ser ouvidos os estampidos de seis disparos.
De acordo com a PM, o irmão de Diego também foi atingido por disparos e foi encaminhado para atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde dele.
Em nota, a PM de Mato Grosso declarou que os policiais envolvidos no caso já foram afastados e que abriu inquérito para a apuração dos fatos.
O governo do estado disse que "não coaduna com nenhum tipo de violência ou abuso de autoridade".

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