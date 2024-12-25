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Duque de Caxias

Jovem é baleada na cabeça durante abordagem da PRF no RJ

Juliana Leite Rangel, de 26 anos, está internada em estado gravíssimo. Pai da jovem também foi baleado na mão e agentes foram afastados

Publicado em 25 de Dezembro de 2024 às 13:30

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 dez 2024 às 13:30
Uma jovem de 26 anos foi baleada dentro do carro de sua família por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Rio de Janeiro na BR 040, em Duque de Caxias, na noite de terça-feira, 24, véspera de Natal. Juliana Leite Rangel foi internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) às 21h, levada pela própria PRF, com uma perfuração por arma de fogo no crânio, segundo informado pela Prefeitura de Duque de Caxias.
Seu estado de saúde é gravíssimo. A PRF diz que afastou os agendes envolvidos na ocorrência e abriu procedimento interno para apurar os fatos.
Em entrevista à TV Globo, parentes de Juliana relataram que a família estava indo para uma festa de Natal quando ouviu a sirene da polícia e trocou de faixa para dar passagem. Na sequência, foram atingidos por inúmeros disparos. O pai de Juliana dirigia o veículo. Ele foi baleado na mão.
Juliana Leite Rangel, de 26 anos, levou um tiro na cabeça durante abordagem da PRF em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro
Juliana Leite Rangel, de 26 anos, levou um tiro na cabeça durante abordagem da PRF em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/ TV Globo
"A gente viu a polícia e a gente até falou 'vamos dar passagem para a polícia'. A gente deu e eles não passaram, pelo contrário, eles começaram a mandar tiro em cima da gente. Foi muito tiro, gente, foi muito tiro, muito mesmo", disse Deyse Rangel, mãe da jovem.
"Eles desceram falando: 'você atirou no meu carro por quê'? Eu falei: 'nem arma eu tenho, como é que eu atirei em você?'", contou Alexandre Rangel, pai da vítima.
Em nota, a PRF disse que "na manhã desta quinta-feira (25), a Corregedoria-Geral da Polícia Rodoviária Federal, em Brasília/DF, determinou abertura de procedimento interno para apuração dos fatos relacionados à ocorrência". "Os agentes envolvidos foram afastados preventivamente de todas as atividades operacionais", afirma a polícia.
"A PRF lamenta profundamente o episódio. Por determinação da Direção-Geral, a Coordenação-Geral de Direitos Humanos acompanha a situação e presta assistência à família da jovem Juliana", diz a nota. "A PRF colabora com a Polícia Federal no fornecimento de informações que auxiliem nas investigações do caso".
A Prefeitura de Duque de Caxias disse, em nota, que a jovem, assim que chegou ao Hospital Adão Pereira Nunes, foi entubada e encaminhada diretamente para o centro cirúrgico, sem intercorrências. "No momento, seu estado de saúde é gravíssimo". Uma nova atualização deve ser divulgada na tarde desta quarta-feira.

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