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Boletim médico

José Dirceu passa por cirurgia após suspeita de câncer no rim

O ex-ministro foi submetido a uma ablação percutânea (destruição tecidual) do tumor guiada por tomografia, o equivalente a um tratamento cirúrgico

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 07:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2020 às 07:42
Com suspeita de câncer, José Dirceu faz cirurgia nos rins em SP
Com suspeita de câncer, José Dirceu faz cirurgia nos rins em SP Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress
O ex-ministro José Dirceu foi diagnosticado nesta terça-feira (8), em São Paulo, com um tumor de 2,5 centímetros no rim esquerdo. A análise preliminar de uma biópsia indicou "alta suspeita para um tumor maligno", afirma boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês, onde Dirceu fez o exame.
Ele foi submetido a uma ablação percutânea (destruição tecidual) do tumor guiada por tomografia, o equivalente a um tratamento cirúrgico, afirma o boletim médico. A técnica é minimamente invasiva e curativa, segundo o hospital, e foi realizada pelo médico radiologista-intervencionista Públio César Cavalcante Viana.
De acordo com o boletim, a intervenção foi um sucesso e a previsão é que Dirceu tenha alta nesta quarta-feira (9). Ele é acompanhado pelas equipes dos médicos Raul Cutait, Miguel Srougi e Protássio Lemos.

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LEIA A ÍNTEGRA DO BOLETIM MÉDICO:

"O paciente José Dirceu de Oliveira e Silva deu entrada hoje, dia 8, pela manhã, com diagnóstico de um pequeno tumor de 2,5 cm em seu rim esquerdo.
A opção de tratamento escolhida foi uma ablação percutânea do tumor, que significa a "destruição tecidual" guiada por tomografia. Este procedimento é equivalente ao tratamento cirúrgico. A técnica, minimamente invasiva e curativa, foi realizada pelo Dr. Públio Cesar Cavalcante Viana, radiologista intervencionista da instituição.
Durante o procedimento também foi realizada a biópsia do tumor e a análise preliminar do material, indicou alta suspeita para um tumor maligno do rim.
A intervenção foi realizada com sucesso e a previsão de alta é amanhã, dia 9. O paciente está sendo acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo Prof. Dr. Raul Cutait, Prof. Dr. Miguel Srougi e Dr. Protassio Lemos."

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