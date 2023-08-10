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Aos 36 anos

Jogador morre após passar mal em treinamento de time da Bahia

José Aldean Oliveira de Jesus, conhecido como Deon, faleceu após passar mal durante um treinamento; o jogador foi socorrido, mas não resistiu
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 ago 2023 às 10:27

Publicado em 10 de Agosto de 2023 às 10:27

Jogador morre após passar mal em treinamento de time da Bahia
Jogador morre após passar mal em treinamento de time da Bahia Crédito: Divulgação/Bahia de Feira
Morreu nesta quarta-feira o jogador Deon, de 36 anos, durante um treinamento do Bahia de Feira de Santana, equipe que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro e a elite do Campeonato Baiano. O atleta passou mal na atividade, foi socorrido, mas não resistiu.
Nas redes sociais, o Bahia de Feira lamentou a morte de Deon, que vestiu a camisa do clube por seis temporadas e segundo a instituição era "motivo de orgulho para o clube e a cidade".
"É com imenso pesar que o Bahia de Feira comunica o falecimento de José Aldean Oliveira de Jesus, nosso atacante, motivo de tanto orgulho para o time e nossa cidade. Deon foi um jogador exemplar e sempre será lembrado por todos nós. A família Bahia de Feira lamenta profundamente essa perda. Em nome de toda a diretoria, apresentamos a nossa solidariedade e condolência á família, jogadores, amigos e torcedores nesse momento difícil e de grande dor. O Bahia de Feira está de luto", escreveu o clube no Instagram.
Na atual temporada, Deon participou de 23 partidas, anotando cinco gols e uma assistência. O jogador atuou na partida com o Potiguar pela segunda fase da Série D, na qual o Bahia de Feira saiu vencedor após triunfo simples no tempo normal e classificação nos pênaltis por 7 a 6. Neste sábado, acontece o duelo de ida das oitavas de final diante do Nacional-AM.
Quem também se manifestou foi o Bahia, da capital Salvador. O clube tricolor foi casa de Deon entre 2006 e 2008.

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