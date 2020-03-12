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Medida preventiva

INSS vai suspender prova de vida de beneficiários por causa de coronavírus

O INSS também já está discutindo a operacionalização da concessão do auxílio-doença para segurados da Previdência que já testaram positivo para o coronavírus e precisarão ficar em isolamento

Publicado em 12 de Março de 2020 às 18:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 18:48
Agência do INSS, em Vitória, no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini
O INSS vai suspender a exigência da prova de vida dos beneficiários para evitar ida às agências bancárias num momento de avanço do novo coronavírus no Brasil, antecipou ao Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o presidente do órgão, Leonardo Rolim. A medida valerá também para segurados que fazendo o agendamento domiciliar do procedimento.
O INSS também já está discutindo a operacionalização da concessão do auxílio-doença para segurados da Previdência que já testaram positivo para o coronavírus e precisarão ficar em isolamento. O mais provável, segundo Rolim, é que eles sejam dispensados da perícia médica, justamente para evitar o alastramento da infecção.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
As medidas estão sendo discutidas sob orientação do Ministério da Saúde.
A prova de vida é feita pelo segurado a cada 12 meses para comprovar que ele está vivo. Esse procedimento é obrigatório para que o benefício continue sendo pago.

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