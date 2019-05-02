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Educação

Inscrições para o Sisu estão abertas a partir de hoje

Instituições públicas de educação superior podem aderir a partir de hoje (2) à edição do segundo semestre de 2019

Publicado em 

02 mai 2019 às 15:27

Publicado em 02 de Maio de 2019 às 15:27

Candidatos no dia da prova do Enem de 2018 Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
Instituições públicas de educação superior podem aderir a partir de hoje (2) à edição do segundo semestre de 2019 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O prazo para formalizar da adesão, que deve ser feita exclusivamente pela página eletrônica do Sisu Gestão se encerra às 23h59 do dia 10 de maio.
O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação pelo qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Podem concorrer às vagas para o segundo semestre deste ano estudantes que fizeram o Enem 2018 e obtiveram nota acima de zero na prova de redação.
Os candidatos devem se inscrever no processo seletivo em até duas opções de vaga, especificando, em ordem de preferência, as opções em instituição de educação superior participante, com local de oferta, curso e turno, e a modalidade de concorrência.
Serão considerados selecionados os classificados dentro do número de vagas ofertadas em cada curso, por modalidade de concorrência.

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