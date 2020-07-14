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Educação

Inscrições para o Prouni começam hoje, com 167 mil bolsas

As inscrições vão até sexta (17) e devem ser feitas pelo portal do Prouni. No site é possível consultar as bolsas, cursos e instituições disponíveis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 14:36

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 14:36

Programa Universidade para Todos (ProUni)
Programa Universidade para Todos (ProUni) Crédito: Divulgação
As inscrições para o Prouni (Programa Universidade para Todos) começaram nesta terça (14). São ofertadas 107.229 bolsas parciais e 60.551 integrais em mais de mil faculdades particulares de todo o país.
As inscrições vão até sexta (17) e devem ser feitas pelo portal do Prouni. No site é possível consultar as bolsas, cursos e instituições disponíveis.
Pelo Prouni, é possível obter bolsas integrais ou parciais, que custeiem todo o valor do curso ou metade dele. As integrais são destinadas aos estudantes com renda familiar por pessoa de até 1,2 salário mínimo. Já as parciais contemplam alunos cujas famílias possuem renda familiar por pessoa de até três salários mínimos.
O candidato deve ter cursado todo o ensino médio na rede pública, ou na rede particular na condição de bolsista integral da própria escola.
O Ministério da Educação estabelece como requisitos também o aluno ter conseguido nota de pelo menos 450 pontos de média no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e não ter diploma de ensino superior.
O cronograma prevê, após o fim das inscrições, a divulgação do resultado da 1ª chamada no dia 21 de julho, a comprovação de informações da 1ª chamada até o dia 28 deste mês e o resultado da 2ª chamada no dia 4 de agosto.

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