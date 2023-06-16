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Educação

Inscrições para o Enem 2023 se encerram nesta sexta-feira (16)

Estudantes têm de pagar taxa de inscrição de R$ 85 para realizar o exame, que é a porta de entrada para o ensino superior
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 jun 2023 às 09:34

Publicado em 16 de Junho de 2023 às 09:34

SÃO PAULO - As inscrições para o Enem 2023, que começaram no dia 5 de junho, chegam ao fim nesta sexta-feira (16). O exame é a principal porta de entrada para o ensino superior do país.
Os candidatos que ainda pretendem realizar a prova devem fazer a inscrição até 23h59 (de Brasília) na página do participante.
A taxa de inscrição é R$ 85 e deve ser paga até o dia 21 de junho. Estudantes com direito a isenção de taxa tiveram prazo até 28 de abril para solicitar o benefício.
Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior do país
Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior do país Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
As provas do Enem serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro, no período da tarde. O edital com o cronograma e as regras para o Enem 2023 foi publicado no início do mês. Além de apresentar as datas e os horários do exame, o texto detalha os documentos necessários e as obrigações do participante, incluindo situações em que o candidato pode ser eliminado.
Os gabaritos das provas objetivas serão publicados no dia 24 de novembro no portal do Inep. Já os resultados individuais serão divulgados no dia 16 de janeiro de 2024 no mesmo site.

Enem

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, tornou-se uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e de iniciativas de financiamento estudantil como o Prouni (Programa Universidade para Todos) e o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), além do acesso a algumas instituições portuguesas.
Além de uma redação de no máximo 30 linhas com estrutura dissertativo-argumentativa e desenvolvida a partir de uma situação-problema, há quatro provas objetivas, com 45 questões em cada área do conhecimento.
No primeiro dia do exame (5/11), serão aplicadas as provas de redação, de linguagens, códigos e suas tecnologias (língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação) e de ciências humanas e suas tecnologias (história, geografia, filosofia e sociologia). A aplicação terá 5 horas e 30 minutos de duração.
No segundo dia (12/11), serão as provas de ciências da natureza e suas tecnologias (química, física e biologia) e de matemática e suas tecnologias. A aplicação terá cinco horas de duração.

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