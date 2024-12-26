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Ensino superior

Inscrições do Sisu começam em 17 de janeiro, diz MEC

Programa usa as notas do Enem para selecionar candidatos em universidades públicas

Publicado em 26 de Dezembro de 2024 às 20:06

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 dez 2024 às 20:06
SÃO PAULO - O MEC (Ministério da Educação) publicou o edital do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) nesta quinta-feira (26). As inscrições começam no dia 17 de janeiro e vão até o dia 21 de janeiro de 2025.
Para participar, o estudante deve preencher o cadastro socioeconômico e escolher curso, instituição, turno, local e desejados. A inscrição será feita no portal do Sisu.
Página do Sisu 2023 na internet
O resultado do aprovados no Sisu será divulgado em 26 de janeiro Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
O resultado do aprovados será divulgado em 26 de janeiro e as matrículas devem ser feitas nas instituições de ensino de 27 a 31 de janeiro de 2025.
Podem participar os estudantes que têm o ensino médio completo, que participaram do Enem 2024 e não zeraram a prova de redação. Treineiros não serão aceitos.
O Sisu é um sistema do governo federal que permite a entrada dos candidatos em universidades públicas, principalmente as instituições federais, usando a nota do Enem.
  • Cronograma do Sisu:
  • Inscrições: 17 a 21 de janeiro
  • Resultados da 1° chamada: 26 de janeiro
  • Matrículas: 27 a 31 de janeiro
  • Manifestação de interesse na lista de espera: 26 a 31 de janeiro

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