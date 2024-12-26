Inscrições do Sisu começam em 17 de janeiro, diz MEC

Para participar, o estudante deve preencher o cadastro socioeconômico e escolher curso, instituição, turno, local e desejados. A inscrição será feita no portal do Sisu.

O resultado do aprovados no Sisu será divulgado em 26 de janeiro

O resultado do aprovados será divulgado em 26 de janeiro e as matrículas devem ser feitas nas instituições de ensino de 27 a 31 de janeiro de 2025.