Inhotim fecha as portas e não tem previsão de reabertura Crédito: Reprodução

Inhotim divulgou nesta quarta-feira que irá adiar sua reabertura, que estava marcada para sexta-feira (1º). O museu a céu aberto não informou quando voltará a funcionar. O museu fechou para visitação na sexta-feira (25) após o rompimento da barragem em Brumadinho

"A data de reabertura será comunicada assim que o Instituto avaliar o momento propício para abrir as portas novamente aos visitantes", informou em nota.

De acordo com o Instituto, dos cerca de 600 funcionários que emprega, 80% moram na região. Desses, 41 têm familiares diretos desaparecidos ou com óbito declarado, e os demais procuram por amigos e pessoas conhecidas.