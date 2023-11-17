Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Influenciadora digital morre após internação por anemia falciforme
Na Bahia

Influenciadora digital morre após internação por anemia falciforme

Nascida na Bahia, Jeane Passos soma mais de 45 mil seguidores no Instagram. Ela compartilhava conteúdos de moda, beleza, casa e viagem nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 nov 2023 às 06:12

Publicado em 17 de Novembro de 2023 às 06:12

Jeane Passos, 34, morreu nesta quinta-feira (16) após uma internação por complicações de anemia falciforme, na Bahia. A informação foi confirmada pela equipe da influenciador digital nas redes sociais.
Na tarde da última quarta-feira (15), a equipe de Jeane Passos publicou uma nota no Instagram dizendo que a influenciadora digital estava internada e estava sem acesso ao celular.
Jeane Passos era conhecida como influenciadora digital de moda e beleza
Jeane Passos era conhecida como influenciadora digital de moda e beleza Crédito: Reprodução
"Venho, por meio dessa nota, por respeito aos seguidores e aos parceiros, comunicar que Jeane está internada por complicações da anemia falciforme. Nesse momento, ela está impossibilitada de acessar o celular. Peço orações por ela para Deus restaure a sua saúde", diz a nota.
Nesta quinta, um dia após a internação, a equipe de Jeane Passos postou uma nota comunicando o falecimento da influencer especializada em conteúdos de moda e beleza.
O velório foi realizado nesta quinta-feira (16), no cemitério Bosque da Paz, em Salvador (BA).
Nascida na Bahia, Jeane Passos soma mais de 45 mil seguidores no Instagram. Ela compartilhava conteúdos de moda, beleza, casa e viagem nas redes sociais.
Jacira Passos, mãe da influenciador digital, fez uma homenagem à filha nas redes sociais. "Obrigado senhor pela filha que o senhor me deu. Hoje, ela está descansando nós seus braços", escreveu.
A reportagem entrou em contato com a família para colher mais informações sobre a morte da influenciadora digital. O texto será atualizado após a resposta.

O que é anemia falciforme

Segundo o Viva Bem, a anemia falciforme é uma doença crônica para a qual somente alguns pacientes encontrarão a cura por meio do transplante de medula óssea. Isso porque é raro que se encontre um doador compatível.
Trata-se do tipo mais comum e mais grave do grupo das doenças falciformes, que se caracteriza pela presença de glóbulos vermelhos (hemácias) em forma de foice ou meia-lua.
Em indivíduos com anemia falciforme, as hemácias falciformes são mais rígidas e pegajosas e, por isso, têm maior dificuldade para passar pelos vasos sanguíneos mais finos. Isso promove o que os médicos chamam de oclusão sanguínea -ou seja, elas obstruem o fluxo do sangue.
O resultado disso são crises de dor, maior propensão a infecções, AVC, síndrome torácica aguda. Com o passar do tempo, há ainda o comprometimento progressivo de vários órgãos como pulmões, coração, ossos, rins, fígado, retina, pele etc.
Além disso, como as hemácias falciformes morrem mais cedo [ela se renovam no nosso corpo, em média, a cada 120 dias), isso provoca uma escassez de hemoglobina, o que leva à anemia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória
Imagem de destaque
Tráfico planejava ‘núcleo de inteligência’ para eliminar rivais no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados