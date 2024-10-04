Influenciadora baiana é sequestrada e obrigada a transferir dinheiro

Ellen Monique, de 22 anos, mais conhecida nas redes sociais como Africanique, foi vítima de extorsão mediante sequestro Crédito: Reprodução/Redes sociais

A influenciadora Ellen Monique, de 22 anos, mais conhecida nas redes sociais como Africanique, foi vítima de extorsão mediante sequestro em Salvador nesta quinta-feira (03). Um suspeito foi preso.

Três homens encapuzados abordaram a influenciadora na residência dela. Uma nota publicada por Monique em suas redes sociais conta que os criminosos a obrigaram a desinstalar aplicativos de rastreamento. O carro da influenciadora foi abandonado e ela foi colocada em um veículo dos sequestradores.

Durante a ação, os criminosos teriam coagido Monique a realizar transferências bancárias. Ainda segundo a nota, amigos da influenciadora também foram intimidados e coagidos a realizarem transferências durante ligações telefônicas. Os valores das transferências não foram divulgados.