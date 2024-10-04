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Salvador

Influenciadora baiana é sequestrada e obrigada a transferir dinheiro

O caso aconteceu com Ellen Monique, de 22 anos, mais conhecida nas redes sociais como Africanique. Um suspeito de 29 anos foi preso e está à disposição da Justiça
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 out 2024 às 13:46

Publicado em 04 de Outubro de 2024 às 13:46

Ellen Monique, de 22 anos, mais conhecida nas redes sociais como Africanique, foi vítima de extorsão mediante sequestro
Ellen Monique, de 22 anos, mais conhecida nas redes sociais como Africanique, foi vítima de extorsão mediante sequestro Crédito: Reprodução/Redes sociais
A influenciadora Ellen Monique, de 22 anos, mais conhecida nas redes sociais como Africanique, foi vítima de extorsão mediante sequestro em Salvador nesta quinta-feira (03). Um suspeito foi preso.
Três homens encapuzados abordaram a influenciadora na residência dela. Uma nota publicada por Monique em suas redes sociais conta que os criminosos a obrigaram a desinstalar aplicativos de rastreamento. O carro da influenciadora foi abandonado e ela foi colocada em um veículo dos sequestradores.
Durante a ação, os criminosos teriam coagido Monique a realizar transferências bancárias. Ainda segundo a nota, amigos da influenciadora também foram intimidados e coagidos a realizarem transferências durante ligações telefônicas. Os valores das transferências não foram divulgados.
A Polícia Civil prendeu em flagrante um suspeito de 29 anos. Segundo a polícia, o homem realizou exames legais de praxe e está à disposição da Justiça. O nome do suspeito não foi divulgado. Nas redes sociais, Ellen Monique disse que sempre evita postar vídeos "em tempo real" para prezar por sua segurança. Ela disse, ainda, que a saída no horário que aconteceu a ação não estava dentro da rotina dela.

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