Influenciadora baiana é sequestrada e obrigada a transferir dinheiro

A influenciadora Ellen Monique, de 22 anos, mais conhecida nas redes sociais como Africanique, foi vítima de extorsão mediante sequestro em Salvador nesta quinta-feira (03). Um suspeito foi preso.
Três homens encapuzados abordaram a influenciadora na residência dela. Uma nota publicada por Monique em suas redes sociais conta que os criminosos a obrigaram a desinstalar aplicativos de rastreamento. O carro da influenciadora foi abandonado e ela foi colocada em um veículo dos sequestradores.
Durante a ação, os criminosos teriam coagido Monique a realizar transferências bancárias. Ainda segundo a nota, amigos da influenciadora também foram intimidados e coagidos a realizarem transferências durante ligações telefônicas. Os valores das transferências não foram divulgados.
A Polícia Civil prendeu em flagrante um suspeito de 29 anos. Segundo a polícia, o homem realizou exames legais de praxe e está à disposição da Justiça. O nome do suspeito não foi divulgado. Nas redes sociais, Ellen Monique disse que sempre evita postar vídeos "em tempo real" para prezar por sua segurança. Ela disse, ainda, que a saída no horário que aconteceu a ação não estava dentro da rotina dela.