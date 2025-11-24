Após extradição

Influenciador suspeito de desviar R$ 146 milhões no Pix é preso em SP

Com 819 mil seguidores no Instagram, Spalone é acusado pelo MP-SP de integrar organização criminosa que desviou R$ 146,5 milhões de contas bancárias através do Pix

Gabriel Spalone é suspeito de desviar R$ 146 milhões no Pix Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O influenciador Gabriel Spalone foi preso na última sexta-feira (21) em Guarulhos, na Grande São Paulo, onde chegou após ser extraditado da Argentina. Sua defesa afirma que ele é inocente. Com 819 mil seguidores no Instagram, Spalone é acusado pelo MP-SP (Ministério Público de São Paulo) de integrar organização criminosa que desviou R$ 146,5 milhões de contas bancárias através do Pix. A maior parte foi recuperada, diz a investigação, mas calcula-se prejuízo final de R$ 39 milhões.

A prisão de Spalone na Argentina se deu pouco depois de ele chegar ao Aeroporto Internacional de Buenos Aires, no final de setembro. Ele foi detido em operação conjunta da PF (Polícia Federal) com autoridades internacionais, entre as quais a Interpol (Polícia Internacional).

Extraditado na semana passada, foi apresentado a autoridades brasileiras na sexta (21) para em seguida ser encaminhado ao CDP (Centro de Detenção Provisória) de Guarulhos. A ação a que responde acusa ele e outras duas pessoas de integrar o suposto esquema. Segundo a investigação, os suspeitos desviaram os quase R$ 150 milhões em um único dia, a partir de 607 transações, usando credenciais de uma empresa prestadora de serviços do chamado Pix indireto.

O mecanismo permite a instituições menores realizar transações sem que estejam diretamente conectadas ao SPI (Sistema de Pagamento Instantâneo) do Banco Central. É um sistema regulamentado pela autoridade monetária, mas que neste caso, segundo as investigações, foi usado de maneira indevida. Os valores, de acordo com a denúncia, foram depois transferidos a terceiros. Quase metade (48%) foi enviada a seis empresas cujas contas bancárias, segundo o MP-SP, eram operadas pelo influenciador.

O advogado Eduardo Maurício, que defende Spalone, disse à reportagem que vai provar a inocência dele e que o influenciador não se opôs à extradição após ser preso na Argentina. Isso demonstra, segundo o advogado, "a contribuição de Gabriel quanto à busca da verdade real dos fatos e, sobretudo, na sua vontade própria de ser entregue o mais rápido possível para as autoridades brasileiras a fim de contribuir na solução do caso".

De acordo com a defesa, "a verdade é que Gabriel nunca fugiu; ele já se encontrava no exterior". O advogado afirmou que "tudo isso foi uma aventura jurídica por parte da polícia, que fez constar a fuga através de pressão da mídia". Disse ainda que prevê entrar com novo pedido pela revogação da prisão preventiva.

Medida semelhante chegou a ser solicitada em outubro, quando o influenciador ainda estava na Argentina, mas sem sucesso. Na decisão que negou o pedido, a juíza Sirley Claus Prado Tonello afirmou ver riscos à ordem pública caso a preventiva fosse revogada, "notadamente em razão da fuga" para o país vizinho.

O influenciador é sócio da Dubai Cash, empresa que se apresenta como instituição de pagamento cujo capital social é de R$ 5,3 milhões e tem sede na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, de acordo com a Receita Federal.

