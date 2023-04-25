  • Início
  • Brasil
  • Influenciador canadense morre após 12ª cirurgia para se parecer com cantor do BTS
Na Coréia do Sul

Influenciador canadense morre após 12ª cirurgia para se parecer com cantor do BTS

Saint Von Colucci, de 22 anos, morreu após passar por uma complicação durante uma cirurgia na mandíbula; influenciador realizava cirurgias para parecer o cantor Park Jimin, do BTS

Publicado em 25 de Abril de 2023 às 09:49

Agência FolhaPress

Influenciador canandense Saint Von Colucci morre após 12 cirurgias estéticas para imitar o cantor Jimin Park, do BTS Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O influenciador e ator canadense Saint Von Colucci, 22, morreu no último domingo (23), em hospital na Coreia do Sul após passar por 12 cirurgias estéticas para o deixar parecido com o cantor Jimin Park, do grupo BTS.
O objetivo do ator era interpretar o astro k-pop em um seriado americano. Para isso, ele se submeteu a cirurgias plásticas no nariz, nos lábios, nas sobrancelhas, nos olhos e lifting facial, gastando cerca de U$220 mil (mais de R$1 milhão) com procedimentos.
A assessoria de Colucci disse ao Daily Mail que o ator teria entrado em cirurgia no último sábado (22) para remover um implante de mandíbula colocado anteriormente. Contudo, devido a complicações, o influenciador foi entubado e não resistiu.
Sua assessoria disse que Colucci foi à Coreia do Norte em 2019 para tentar carreira na indústria da música coreana, mas era inseguro sobre sua aparência ocidental.

Tópicos Relacionados

coreia do sul Mundo
Recomendado para você

Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES

