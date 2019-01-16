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Cargo

Indicado para conselho da Petrobras, John Forman desiste do cargo

Geólogo já tinha sido condenado por uso de informação privilegiada

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 01:38

Publicado em 

16 jan 2019 às 01:38
Crédito: Divulgação
O geólogo John Albuquerque Forman, ex-diretor da Agência Nacional do Petróleo (ANP), decidiu na noite desta terça-feira (15) desistir de ocupar uma cadeira no Conselho de Administração da Petrobras, para o qual havia sido indicado na segunda-feira pelo governo.
Forman havia sido sondado para o cargo ainda no fim do ano passado pelo atual ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Ele tinha sido indicado na segunda-feira para o conselho da estatal junto com o almirante Eduardo Bacellar Leal Ferreira, que vai presidir o colegiado, e o executivo da área de telecomunicações João Cox. No entanto, Forman desistiu da indicação diante da repercussão que teve a notícia de que ele já foi condenado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) por uso de informação privilegiada na venda de ações da petroleira HRT, hoje chamada de PetroRio.
Mestre em geologia pela Universidade Stanford, nos EUA, Forman já presidiu a Nuclebrás e foi diretor da ANP. Em 2016, foi multado em R$ 338,5 mil pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) por uso indevido de informação privilegiada ( insider trading ) na venda de ações da petroleira HRT (atual PetroRio), em 2013, quando foi conselheiro da empresa. Ele nega as acusações da CVM e está questionando o caso na Justiça.
"Não fiz nada de errado e, inclusive, não paguei a multa e entrei com um processo na Justiça contra a CVM questionando o julgamento. Fui acusado de ter evitado prejuízo com informação privilegiada, mas só vendi 23% dos papéis que tinha. Ou seja, tomei prejuízo com o restante. Não faz sentido", disse Forman ao GLOBO na segunda-feira.

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