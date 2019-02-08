Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Incêndio no CT do Flamengo: governo acompanha assistência a famílias
Tragédia

Incêndio no CT do Flamengo: governo acompanha assistência a famílias

Representantes dos ministérios da Cidadania e dos Direitos Humanos viajaram nesta sexta-feira (08) para o Rio de Janeiro

Publicado em 

08 fev 2019 às 19:48

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 19:48

Bandeira do Flamengo é colocada a meio mastro em frente ao Ninho do Urubu Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
Representantes dos ministérios da Cidadania e dos Direitos Humanos viajaram nesta sexta-feira (08) para o Rio de Janeiro, onde vão acompanhar o atendimento às famílias e às vítimas do incêndio que destruiu um dos alojamentos das divisões de base no Centro de Treinamento (CT) do Flamengo e matou dez pessoas.
“O governo federal acompanha o atendimento às vítimas e familiares do incêndio no centro de treinamento. E, para isso, uma comitiva de representantes dos ministérios já embarcou para o Rio de Janeiro nesta sexta. O governo quer se certificar [de] que todos os direitos dessas crianças e adolescentes estejam sendo observados e que a área destinada a eles tenha boa infraestrutura”, disse à imprensa, nesta tarde, o porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros.
Rêgo Barros também anunciou a criação de um canal dentro do Disque 100 – principal meio para comunicar violações de direitos humanos no país – para recebimento de denúncias a respeito de alojamentos ou centros de treinamento. O governo quer ressaltar a importância de ações preventivas para evitar que o ocorrido no CT do Flamengo se repita.
Em nota à imprensa, a Presidência da República lamentou as mortes. “Nesta manhã, tomamos conhecimento da triste tragédia ocorrida no Centro de Treinamento do Flamengo, vitimando jovens vidas que iniciavam sua caminhada rumo à realização de seus sonhos profissionais. Consternado, o presidente da República se solidariza com a dor dos familiares neste momento de luto.”
Pelo Twitter, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que é torcedor do Flamengo, também se manifestou a respeito. “Profundamente triste nesta manhã com a tragédia no CT do Flamengo. Como torcedor e esportista solidarizo-me com as famílias, o Clube e a Nação Rubro-Negra. Deus conforte a todos. Toque de silêncio.”

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Esportes flamengo Rio de Janeiro Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados