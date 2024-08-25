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Interior de São Paulo

Incêndio interrompe festa rave em Altinópolis (SP) e causa pânico em frequentadores

Queimadas que atingem interior paulista chegaram ao local do evento; até o momento, não há registro de vítimas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 ago 2024 às 09:57

Publicado em 25 de Agosto de 2024 às 09:57

 Os incêndios que castigam diversas regiões de São Paulo atingiram uma área rural onde acontecia uma festa rave em Altinópolis (SP) de sábado (24).
O festival iniciou na sexta-feira (23) e estava previsto para terminar neste domingo (25), mas os frequentadores foram surpreendidos por uma tempestade de fogo e fumaça e precisaram deixar o local às pressas.
Incêndio interrompe festa rave em Altinópolis (SP)
Incêndio interrompe festa rave em Altinópolis (SP) Crédito: Redes Sociais
A reportagem procurou a Defesa Civil do município e os organizadores do evento, mas não obteve resposta sobre número de pessoas que estavam presentes no local ou possíveis feridos. No Instagram da festa, há apenas uma publicação feita no início da noite indicando contatos para Samu e pontos de atendimento, como o ginásio de esportes do Marinheirão, em Batatais (SP).
Nas redes sociais, circulam vídeos e relatos de pessoas que precisaram fugir do local, além de publicações de amigos e familiares buscando pessoas que estão desaparecidas.
Um jovem de 29 anos, que pediu para não ser identificado, disse que estava na festa com a namorada quando se viram em um cenário de "desespero total". Segundo ele, desde cedo havia fumaça próximo ao local, mas nada que parecesse preocupante. Por volta das 18h a situação mudou drasticamente e houve correria para pegar alguns pertences no acampamento montado.
"Deixamos praticamente todos os pertences para trás, barracas, malas de roupa e objetos pessoais", disse. Ele ainda conta ter ficado ferido: "Estamos todos bem aparentemente, tive queimaduras bem leves nos meus cílios e lábios ao chegar ao meu carro no estacionamento, mas não é nada preocupante".
O governo do estado de São Paulo declarou situação de emergência em 45 cidades devido aos incêndios florestais registrados nos últimos dias. De acordo com o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), foram registrados 305 incidentes somente neste sábado.

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