Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Incêndio de grandes proporções atinge galpão de escola de samba em SP
São Paulo

Incêndio de grandes proporções atinge galpão de escola de samba em SP

O Corpo de Bombeiros enviou 10 viaturas e 54 agentes ao local. A corporação diz que não há informações sobre vítimas

Publicado em 14 de Outubro de 2019 às 20:32

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 out 2019 às 20:32
Bombeiros registram incêndio em galpão de escola de samba em São Paulo Crédito: Reprodução/TV Globo
FOLHAPRESS - Um incêndio de grandes proporções atinge, no fim da tarde desta segunda-feira (14), o galpão da escola de samba Independente Tricolor, na zona norte de São Paulo.
O galpão fica na avenida Otto Baumgart, no bairro Vila Guilherme. Parte da estrutura cedeu. O Corpo de Bombeiros enviou 10 viaturas e 54 agentes ao local. A corporação diz que não há informações sobre vítimas.
Imagens áreas de câmeras de TV mostram alegorias carnavalescas em chamas.

Veja Também

Incêndio em poste assusta moradores de Jardim Camburi

Morre a 19ª vítima do incêndio no hospital Badim

Incêndio destrói capela histórica em Diamantina

A escola de samba está no grupo de acesso do Carnaval de São Paulo. No ano passado, ficou em quarto lugar no grupo de acesso no desfile paulista. A agremiação foi formada por membros da torcida organizada Independente, do São Paulo Futebol Clube.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados