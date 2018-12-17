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Rio de Janeiro

Incêndio atinge Refinaria de Manguinhos, na zona norte do Rio

O fogo e a fumaça preta estão tão intensos que é possível ser visto de diversos bairros da cidade

Publicado em 17 de Dezembro de 2018 às 18:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2018 às 18:10
Incêndio atinge Refinaria de Manguinhos Crédito: Reprodução TV Globo
Um incêndio de grandes proporções atinge nesta segunda-feira (17) parte da Refinaria de Manguinhos, na zona norte do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou às 13h40. Por causa do incêndio, o Centro de Operações Rio (COR) interrompeu o tráfego na pista lateral da Avenida Brasil, a partir da Linha Amarela, no sentido centro, com desvio para a central.
Bombeiros dos quartéis do Caju e de Benfica foram para o local, onde há muita quantidade de material inflamável, que está alimentando as chamas fortes e altas.
O fogo e a fumaça preta estão tão intensos que é possível ser visto de diversos bairros da cidade.
Segundo o Corpo de Bombeiros, até o momento, não há registro de vítimas.
Os bombeiros dos quartéis do Caju e de Benfica receberam reforço de militares do Quartel Central. Caminhões-tanque com água dão apoio ao trabalho dos bombeiros que, além de resfriar os depósitos de combustíveis, têm preocupação de evitar que o fogo atinja a área de mata ao redor de uma das partes da refinaria e que possa chegar até a comunidade de Manguinhos que fica próxima.

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