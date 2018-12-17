Incêndio atinge Refinaria de Manguinhos, na zona norte do Rio

Bombeiros dos quartéis do Caju e de Benfica foram para o local, onde há muita quantidade de material inflamável, que está alimentando as chamas fortes e altas.

O fogo e a fumaça preta estão tão intensos que é possível ser visto de diversos bairros da cidade.

Os bombeiros dos quartéis do Caju e de Benfica receberam reforço de militares do Quartel Central. Caminhões-tanque com água dão apoio ao trabalho dos bombeiros que, além de resfriar os depósitos de combustíveis, têm preocupação de evitar que o fogo atinja a área de mata ao redor de uma das partes da refinaria e que possa chegar até a comunidade de Manguinhos que fica próxima.