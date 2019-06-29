Incêndio atinge cobertura do Hospital do Coração, em São Paulo Crédito: Divulgação

Um incêndio, que começou por volta das 17h30, atingiu a cobertura do Hospital do Coração, no bairro Vila Mariana, na capital paulista . Não houve feridos. De acordo com o Corpo de Bombeiros , as chamas começaram nos resfriadores de ar-condicionado, que ficam embaixo do heliponto do prédio.

Por volta das 18h20, o fogo já estava controlado e apenas três viaturas permanecem no local por medida de precaução. Doze carros dos Bombeiros foram enviados ao local para controlar as chamas.

Em nota, o Hospital do Coração informou que o incêndio foi contido pela brigada de incêndio e que imediatamente os Bombeiros foram acionados.