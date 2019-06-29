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Na Vila Mariana

Incêndio atinge cobertura do Hospital do Coração, em São Paulo

Fogo já foi controlado e não há feridos

Publicado em 28 de Junho de 2019 às 22:11

Publicado em 

28 jun 2019 às 22:11
Incêndio atinge cobertura do Hospital do Coração, em São Paulo Crédito: Divulgação
Um incêndio, que começou por volta das 17h30, atingiu a cobertura do Hospital do Coração, no bairro Vila Mariana, na capital paulista. Não houve feridos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram nos resfriadores de ar-condicionado, que ficam embaixo do heliponto do prédio.
Por volta das 18h20, o fogo já estava controlado e apenas três viaturas permanecem no local por medida de precaução. Doze carros dos Bombeiros foram enviados ao local para controlar as chamas.
Em nota, o Hospital do Coração informou que o incêndio foi contido pela brigada de incêndio e que imediatamente os Bombeiros foram acionados.
Os pacientes foram levados, por questão de segurança, para o prédio em frente, que também é parte do complexo do hospital.

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