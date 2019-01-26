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Catástrofe

Imprensa internacional noticia rompimento de barragem e 200 vítimas

Veículos citam em seus textos que a Vale é uma das proprietárias da Samarco, responsável por outra tragédia em 2015

Publicado em 25 de Janeiro de 2019 às 21:24

Publicado em 

25 jan 2019 às 21:24
Rejeitos da barragem da Vale provocaram outra tragédia. Crédito: Divulgação
O rompimento de barragem da Vale em Minas Gerais e o desaparecimento de 200 pessoas é destaque da imprensa internacional nesta sexta-feira (25).
prensa internacional repercute rompimento de barragem da Vale em Minas Gerais Foto: Reprodução Crédito: Reprodução
A tragédia foi noticiada pelos jornais americanos The New York Times, Washington Post, e The Wall Street Journal, pela emissora americana CNN, pelos ingleses The Guardian e Financial Times e pelo francês Le Monde.
Le Monde, Wall Street Journal e Financial Times citam em seus textos que a Vale é uma das proprietárias da Samarco, que viu uma de suas barragens romper, em 2015. Na ocasião, o distrito de Bento Rodrigues foi soterrado e 19 pessoas morreram.
Financial Times, que tem ênfase na cobertura econômica, incluiu a informação da queda de 8% das ações da Vale listadas na bolsa de Nova York.

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