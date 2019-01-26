Imprensa internacional noticia rompimento de barragem e 200 vítimas

Rejeitos da barragem da Vale provocaram outra tragédia. Crédito: Divulgação

O rompimento de barragem da Vale em Minas Gerais e o desaparecimento de 200 pessoas é destaque da imprensa internacional nesta sexta-feira (25).

prensa internacional repercute rompimento de barragem da Vale em Minas Gerais Foto: Reprodução Crédito: Reprodução

A tragédia foi noticiada pelos jornais americanos The New York Times, Washington Post, e The Wall Street Journal, pela emissora americana CNN, pelos ingleses The Guardian e Financial Times e pelo francês Le Monde.

Le Monde, Wall Street Journal e Financial Times citam em seus textos que a Vale é uma das proprietárias da Samarco, que viu uma de suas barragens romper, em 2015. Na ocasião, o distrito de Bento Rodrigues foi soterrado e 19 pessoas morreram.