IML do Rio identifica as dez vítimas do incêndio no CT do Flamengo

O trabalho de reconhecimento se embasou principalmente em análise de documentos e digitais, além de arcada dentária e, se necessário, exame de DNA. O local se mobilizou para receber os corpos e fez um sistema de mutirão para dar conta do trabalho. O primeiro veículo que transportou as vítimas chegou por volta das 12h20, o segundo desembarcou ao IML às 14h e o terceiro e último passou pelo local por volta das 14h45.

