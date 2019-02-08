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Tragédia

IML do Rio identifica as dez vítimas do incêndio no CT do Flamengo

Jogadores das categorias de base que morreram tinham entre 14 e 17 anos

Publicado em 

08 fev 2019 às 20:11

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 20:11

Bandeira do Flamengo é colocada a meio mastro em frente ao Ninho do Urubu Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
O Instituto Médico Legal (IML) do Rio identificou as dez vítimas do incêndio no alojamento das categorias de base do Flamengo, ocorrido na última madrugada. Os legistas começaram o trabalho de reconhecimento das vítimas a partir do meio-dia, horário da chegada do primeiro corpo, e aguardam a vinda dos familiares para fazer a liberação para os respectivos enterros.
Arthur Vinicius tinha 14 anos Crédito: Reprodução/Instagram
O trabalho de reconhecimento se embasou principalmente em análise de documentos e digitais, além de arcada dentária e, se necessário, exame de DNA. O local se mobilizou para receber os corpos e fez um sistema de mutirão para dar conta do trabalho. O primeiro veículo que transportou as vítimas chegou por volta das 12h20, o segundo desembarcou ao IML às 14h e o terceiro e último passou pelo local por volta das 14h45. 
Embora a movimentação da imprensa seja grande no local, ainda não há familiares das vítimas no IML. O Flamengo reuniu os parentes no Ninho do Urubu, local do incêndio desta sexta-feira, e deve organizar um transporte para que pessoas próximas aos garotos auxiliem na identificação e façam a liberação dos corpos para os respectivos enterros.
Confira o nome das vítimas identificadas:
Arthur Vinícius de Freitas, 14 anos
Bernardo Pisetta, 14 anos
Christian Esmerio, 15 anos
Jorge Eduardo Santos, 15 anos
Pablo Henrique da Silva, 14 anos
Vitor Isaias, 14 anos
Samuel Thomas Rosa, 15 anos
Athila Paixão, 15 anos
Gedson Santos, 14 anos
Rykelmo de Souza Viana, 17 anos

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