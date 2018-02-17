Imigrantes venezuelanos reclamam da falta de assistência básica

Refugiados vindos da Venezuela Crédito: Graziele Bezerra/Agência Brasil

Uma fila com 300 imigrantes venezuelanos se forma na lateral da praça Simón Bolivar, na região central de Boa Vista, capital de Roraima, em busca de um frasco de canja de galinha. São 22h30 horas de quinta-feira (15). A comida acaba. Quem conseguiu uma porção da refeição de menos de 300 gramas, distribuída por uma ONG chamada SOS Venezuela, divide a comida com os demais conterrâneos que estão no final da fila. Uma oração de agradecimento ao povo brasileiro, puxada por um pastor refugiado, serve como sinal de que chegou a hora de ir dormir.

Segundo dados da prefeitura de Boa Vista, a cada dia 1,2 mil venezuelanos entram em Roraima. Somados, os quatro alojamentos providenciados pelo governo local não têm capacidade para abrir esta quantidade de gente. E já estão superlotados. Sem abrigo, a única solução para os refugiados é dormir nas praças ou em moradias improvisadas às margens das rodovias. É mínima a parcela dos refugiados que consegue vaga em alojamento. “Esse número foge completamente à nossa capacidade de atendimento”, admite, em nota, a prefeitura da capital de Roraima.

Na Praça Simón Bolívar, é extremamente precária a situação de moradia dos cerca de 500 venezuelanos que passaram a viver ali. Poucos contam com barracas para se proteger da chuva, do sol e do sereno noturno. O refugiado Javier Ronce, de 47 anos, reclama do descaso do governo brasileiro com os imigrantes que vivem nas ruas de Boa Vista. Formado em turismo pela Universidade Central da Venezuela, domina três línguas diferentes e tem no currículo trabalhos prestados para grandes empresas do país vizinho.

"A mesma fome que estávamos passando na Venezuela estamos passando agora aqui no Brasil. Por que o governo brasileiro não fecha a fronteira logo?", questiona Ronce.

O venezuelano, assim como as demais lideranças do acampamento, alegam que não recebem qualquer apoio do governo brasileiro ou do estado de Roraima para alimentar suas famílias ou obter meios para conseguir vagas em abrigos.

"A única ajuda que recebemos aqui é das igrejas. Se o Brasil faz questão de dizer que está recebendo os refugiados venezuelanos, que dê condições mínimas para a gente sobreviver. E não deixe nossas crianças passando fome dormindo na praça", desabafa o homem.

Uma das coordenadoras da SOS Venezuela, Kamila Dantas, de 29 anos, afirma que, com a ajuda de doações de igrejas da capital de Roraima, seu grupo consegue servir até 500 refeições por dia, às terças e quintas-feiras.

"Nos demais dias da semana ou as pessoas ficam com fome ou contam com outros grupos que vêm prestar ajuda", diz Kamila.

Percorrendo as ruas de Boa Vista, não se anda mais de 10 minutos sem encontrar um grupo acampado em frente a prédios públicos ou perto de sinais de trânsito, onde muitos conseguem arrecadar alguns trocados para a subsistência. As necessidades fisiológicas são feitas em terrenos baldios.

ACAMPAMENTO 'BOMBA RELÓGIO'

O maior alojamento de venezuelanos, montado no ginásio de esportes Tancredo Neves, conta hoje com 700 pessoas. Das três alas do alojamento, apenas uma (onde se amontoam cerca de 300 pessoas) é coberta. Os demais 400 imigrantes dormem em pequenas barracas, em terrenos que ladeiam o ginásio de esportes.

As alas 2 e 3 não têm acesso à água potável. Os banheiros estão inutilizáveis há mais de uma semana, e as necessidades fisiológicas são feitas a céu aberto, onde brincam as cerca de 60 crianças que vivem no alojamento.

"Quando fala para um refugiado que surgiu uma vaga no alojamento do Tancredo, as pessoas ficam com medo. Aqui é um terror, um pesadelo", afirma um voluntário da Defesa Civil, que pediu para não ser identificado.