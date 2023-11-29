Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Idoso em situação de rua é morto em abrigo da prefeitura de São Paulo
Na zona norte

Idoso em situação de rua é morto em abrigo da prefeitura de São Paulo

O autor do crime foi preso em flagrante. O idoso foi morto após ser atingido por um extintor de incêndio, segundo a Secretaria de Segurança Pública
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 nov 2023 às 14:21

Publicado em 29 de Novembro de 2023 às 14:21

Um idoso de 67 anos, em situação de rua, foi morto no CAEI (Centro de Acolhida Especial para Idosos) de Casa Verde, zona norte de São Paulo, abrigo mantido pela prefeitura. O homem foi morto na segunda-feira (27) por um colega de abrigo, de 71 anos, informou a SMADS (Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social). Esse outro idoso fazia acompanhamento no Centro de Atenção Psicossocial Adulto.
O autor do crime foi preso em flagrante após a equipe do abrigo acionar a polícia. "Ele não possui histórico de violência, tampouco qualquer registro prévio de conflito com a vítima", afirmou a secretaria. O idoso foi morto após ser atingido por um extintor de incêndio, segundo a Secretaria de Segurança Pública.
Uma equipe do Samu foi ao local e confirmou a morte. A vítima possuía cadastro na rede socioassistencial desde outubro de 2013, e preenchia uma vaga no abrigo desde setembro de 2019. Já o autor do crime tem cadastro desde agosto de 2018, com vaga no CAEI de Casa Verde desde então.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime idosos São Paulo (SP) Morte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados