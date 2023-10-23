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Em Santa Catarina

Idosa é resgatada após ficar 10 dias com cadáver do filho em casa

A idosa, de 91 anos, com Alzheimer foi encontrada desnutrida e desidratada dentro do apartamento; o filho, de 69 anos, da mulher teria sofrido um ataque cardíaco e estava em estado de decomposição
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 out 2023 às 11:10

Publicado em 23 de Outubro de 2023 às 11:10

Uma idosa de 91 anos com Alzheimer foi resgatada no sábado (21) após ficar 10 dias em seu apartamento junto com o corpo do filho morto
Uma idosa de 91 anos com Alzheimer foi resgatada no sábado (21) após ficar 10 dias em seu apartamento junto com o corpo do filho morto Crédito: Divulgação/Secretária de Desenvolvimento Social
Uma idosa de 91 anos com Alzheimer foi resgatada no sábado (21) após ficar 10 dias em seu apartamento junto com o corpo do filho morto, em Balneário Camboriú.
A mulher morava junto com o filho, de 69 anos, morto após ataque cardíaco, conforme informou o IML (Instituto Médico Legal). O homem possuía um histórico de doença cardíaca.
Os vizinhos de apartamento desconfiaram do mau cheiro vindo da moradia, invadiram a casa e acionaram a prefeitura. O resgate foi realizado na tarde de sábado (21) pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social.
A idosa, ex-gerente de banco e que sofre de Alzheimer, foi encontrada desnutrida e desidratada, contou a secretária Christina Barichello. Ela foi levada para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e agora ficará em uma casa de repouso, por decisão dos netos.
"Foi um caso muito triste, imagina uma mãe ficar com o filho em decomposição por todos esses dias", relatou Christina que presenciou as cenas.
O restante da família vive no Rio Grande do Sul, mãe e filho não tinham outros parentes em Santa Catarina. Um gato também foi encontrado na residência e está sob cuidados de uma ONG (Organização Não Governamental).

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