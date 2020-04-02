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Pandemia

IBGE vai passar a monitorar registros de covid-19

Estudo formará um painel representativo da população brasileira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 15:04

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 15:04

pesquisa do censo do IBGE
IBGE vai passar a monitorar registros de covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai iniciar um monitoramento nacional do novo coronavírus, que teve o primeiro paciente registrado no Brasil no dia 26 de fevereiro. Nesta quinta-feira (2) os casos chegam 6,8 mil, com 241 mortes confirmadas em decorrência da doença no país.
Segundo o IBGE, a parceria fechada com o Ministério da Saúde vai implementar uma versão inédita da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (Pnad Contínua), com foco no monitoramento da covid-19.
O estudo formará um painel longitudinal representativo da população brasileira, de acordo com o instituto, aplicando o questionário para o mesmo grupo de pessoas, a fim de apresentar os resultados dos casos de síndrome gripal em dados agrupados para Brasil, grandes regiões e unidades da Federação.
Chamado de Pnad-Covid, o levantamento será feito pelo IBGE de forma remota, com pesquisa por meio do telefone com as mesmas pessoas por pelo menos três meses. As estatísticas oficiais obtidas serão divulgadas semanalmente.
O detalhamento da pesquisa e o cronograma ainda não foram finalizados pelo IBGE.
Com informações da Agência Brasil

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