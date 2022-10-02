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Violência

Homem quebra urna a pauladas em colégio eleitoral de Goiás

Testemunha afirmou que o enquanto quebrava a urna, o homem gritava de forma histérica.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 out 2022 às 14:53

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 14:53

Um homem quebrou uma urna a pauladas em uma escola de Goiânia na tarde deste domingo (2). O caso foi registrado por volta das 13h no Colégio Master, no bairro de Jardim Vila Boa.
Urna eletrônica
Urna eletrônica Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil
Um eleitor que esperava para votar na hora da ocorrência afirmou que, antes de bater na urna com o pedaço de pau, o suspeito "gritou histericamente".
"Ele entrou com o pedaço de madeira escondido dentro de um guarda-chuva", afirmou o homem, que não quis se identificar, ao UOL.
Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra a ação do suspeito. Segundo a testemunha, um policial e um delegado entraram na seção e controlaram o homem. "Ele ficou sentado, completamente apático", disse.
O UOL procurou o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás em busca de informações sobre se a urna foi substituída, como as outras pessoas da seção farão para votar e sobre se os votos feitos na urna danificada anteriormente se manterão preservados, mas não recebeu retorno até o momento.
A Polícia Militar de Goiás confirmou que uma urna foi danificada por um indivíduo "aparentemente com problemas psicológicos". A corporação informou que o suspeito foi "contido", mas disse que a ocorrência ainda estava em andamento por volta das 14h.

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