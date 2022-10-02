Homem quebra urna a pauladas em colégio eleitoral de Goiás

Um homem quebrou uma urna a pauladas em uma escola de Goiânia na tarde deste domingo (2). O caso foi registrado por volta das 13h no Colégio Master, no bairro de Jardim Vila Boa.

Urna eletrônica Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Um eleitor que esperava para votar na hora da ocorrência afirmou que, antes de bater na urna com o pedaço de pau, o suspeito "gritou histericamente".

"Ele entrou com o pedaço de madeira escondido dentro de um guarda-chuva", afirmou o homem, que não quis se identificar, ao UOL.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra a ação do suspeito. Segundo a testemunha, um policial e um delegado entraram na seção e controlaram o homem. "Ele ficou sentado, completamente apático", disse.

O UOL procurou o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás em busca de informações sobre se a urna foi substituída, como as outras pessoas da seção farão para votar e sobre se os votos feitos na urna danificada anteriormente se manterão preservados, mas não recebeu retorno até o momento.