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Rio de Janeiro

Homem que rendeu ônibus na Ponte Rio-Niterói ameaça atear fogo no veículo

O homem rendeu o veículo por volta das 5h30 desta terça-feira (20). Ao menos 18 reféns permanecem no coletivo.

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 11:17

Publicado em 

20 ago 2019 às 11:17
Homem armado ameaça passageiros na ponte Rio-Niterói Crédito: Reprodução/TV Globo
Um homem armado que faz passageiros de um ônibus reféns na ponte Rio-Niterói ameaça atear fogo no veículo. Se identificando como policial, o homem rendeu o coletivo da Viação Galo Branco por volta das 5h30 da manhã desta terça-feira (20). As informações são da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. A ponte foi totalmente interditada. 
Em entrevista à GloboNews, a porta-voz da PRF, Sheila Sena, afirmou que seis reféns já foram liberados, sendo cinco mulheres e um homem, e 18 seguem dentro do veículo. Um policial está negociando as demais liberações com o sequestrador, que, segundo ela, está ameaçando colocar fogo no veículo. Ele estaria armado com uma arma de choque e uma faca.
Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Militar, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e dos Bombeiros cercaram o veículo que está parado na altura do Vão Central. Viaturas do Corpo de Bombeiros chegaram ao local por volta das 7h10.
Homem armado ameaça passageiros na ponte Rio-Niterói Crédito: Reprodução/TV Globo
Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, a Ponte Rio-Niterói está totalmente interditada. No Facebook, o Centro pediu para que os passageiros que chegam de Niterói utilizem o serviço de barcas para fazer a travessia.

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