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Após discussão

Homem nu mata enteado a facadas no interior de São Paulo

As identidades do suspeito e vítima não foram divulgadas pela polícia. O caso foi registrado como homicídio

Publicado em 07 de Março de 2024 às 15:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 mar 2024 às 15:36
O homem saiu de casa nu e matou o enteado. Camêras de videomonitoramento flagraram a ação
O homem saiu de casa nu e matou o enteado. Câmeras de videomonitoramento flagraram a ação Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um homem de 61 anos foi preso após matar o próprio enteado, de 33, a facadas em Assis (SP). O caso foi registrado no bairro Parque São Nicolau na tarde da terça-feira (5). A vítima chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.
Câmeras de segurança gravaram a movimentação do suspeito. Nas imagens, é possível ver que ele está com uma toalha enrolada no corpo enquanto discute com a vítima. Pouco depois, a vítima e outra pessoa correm e o suspeito aparece pelado, com uma faca em cada mão. As facas foram apreendidas pela polícia.
As identidades de suspeito e vítima não foram divulgadas pela polícia. O caso foi registrado como homicídio na Delegacia Policial de Assis.

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