Homem nu mata enteado a facadas no interior de São Paulo

O homem saiu de casa nu e matou o enteado. Câmeras de videomonitoramento flagraram a ação Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem de 61 anos foi preso após matar o próprio enteado, de 33, a facadas em Assis (SP). O caso foi registrado no bairro Parque São Nicolau na tarde da terça-feira (5). A vítima chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

Câmeras de segurança gravaram a movimentação do suspeito. Nas imagens, é possível ver que ele está com uma toalha enrolada no corpo enquanto discute com a vítima. Pouco depois, a vítima e outra pessoa correm e o suspeito aparece pelado, com uma faca em cada mão. As facas foram apreendidas pela polícia.