Homem mostra bumbum para radar e foto vai parar na multa

A imagem foi flagrada pelas câmeras e documentada na multa Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem abaixou as calças e mostrou o bumbum ao passar por um radar, em Campinas (SP). A cena ocorreu no dia 16 de janeiro, mas a imagem parou nas redes sociais somente agora. O documento diz que o veículo -um Volkswagen Apolo- trafegava em alta velocidade, a 80 km por hora. Ele estava na pela avenida Prestes Maia, próximo à avenida das Amoreiras, no Jardim do Trevo, onde a velocidade máxima permitida é de 70 km/h.

Ao passar pelo radar, o homem que estava no carro decidiu abaixar as calças e mostrar as partes íntimas. A imagem foi flagrada pelas câmeras e documentada na multa. A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) disse que o veículo em questão foi apreendido e recolhido ao Pátio Municipal no dia 22 de janeiro. O órgão é responsável por gerenciar o sistema de trânsito municipal,

O veículo tem histórico de sete infrações, cometidas entre maio de 2020 e janeiro de 2024. São mais de R$ 1,3 mil em multas. "Mas é importante ressaltar que, além do aspecto criminal (atentado ao pudor), o ato coloca em risco a segurança e integridade da vida de quem está praticando e dos demais atores do trânsito, já que poderia resultar em um acidente, disse a Emdec, em nota enviada ao UOL.