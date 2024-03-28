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São Paulo

Homem mostra bumbum para radar e foto vai parar na multa

A cena ocorreu no dia 16 de janeiro, mas a imagem parou nas redes sociais somente agora. O documento diz que o veículo trafegava em alta velocidade, a 80 km/h

Publicado em 28 de Março de 2024 às 13:55

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 mar 2024 às 13:55
As fotos do homem com as calças abaixadas foi parar na multa
A imagem foi flagrada pelas câmeras e documentada na multa Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um homem abaixou as calças e mostrou o bumbum ao passar por um radar, em Campinas (SP). A cena ocorreu no dia 16 de janeiro, mas a imagem parou nas redes sociais somente agora. O documento diz que o veículo -um Volkswagen Apolo- trafegava em alta velocidade, a 80 km por hora. Ele estava na pela avenida Prestes Maia, próximo à avenida das Amoreiras, no Jardim do Trevo, onde a velocidade máxima permitida é de 70 km/h.
Ao passar pelo radar, o homem que estava no carro decidiu abaixar as calças e mostrar as partes íntimas. A imagem foi flagrada pelas câmeras e documentada na multa. A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) disse que o veículo em questão foi apreendido e recolhido ao Pátio Municipal no dia 22 de janeiro. O órgão é responsável por gerenciar o sistema de trânsito municipal,
O veículo tem histórico de sete infrações, cometidas entre maio de 2020 e janeiro de 2024. São mais de R$ 1,3 mil em multas. "Mas é importante ressaltar que, além do aspecto criminal (atentado ao pudor), o ato coloca em risco a segurança e integridade da vida de quem está praticando e dos demais atores do trânsito, já que poderia resultar em um acidente, disse a Emdec, em nota enviada ao UOL.
"Quanto à 'provocação' adotada pelo munícipe, a Emdec esclarece que a aplicação de multas, e sua consequente arrecadação, são motivadas, única e exclusivamente, pelo descumprimento das Leis de Trânsito, por parte dos condutores", acrescenta.

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