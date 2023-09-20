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Em São Paulo

Homem morre após ser empurrado de viaduto; namorada é presa

A suspeita, de 28 anos, teria empurrado a vítima de cima da passarela durante uma discursão; homem caiu de 15 metros de altura e faleceu na hora
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 set 2023 às 08:49

Publicado em 20 de Setembro de 2023 às 08:49

Homem morre após ser empurrado de viaduto em SP; namorada é presa
Homem morre após ser empurrado de viaduto em SP; namorada é presa Crédito: Google Street View/Reprodução
Uma mulher de 28 anos foi presa na terça-feira, 19, acusada de matar o namorado empurrando-o de cima da passarela que dá acesso à Estação Armênia do metrô, na Avenida do Estado, na Luz, região central de São Paulo. Ele caiu de 15 metros de altura e morreu na hora.
A Polícia Militar informou que, por volta das 11 horas, recebeu chamado para uma briga entre um casal em situação de rua e suposta tentativa de suicídio do homem.
Ao chegar ao local, os policiais encontraram o corpo de Douglas Borges da Silva, de 29 anos. Ao seu lado estava uma mulher que, bastante nervosa, não conseguia explicar o que havia ocorrido.
De acordo com a PM, os agentes encontraram imagens que indicam que a mulher empurrou Silva de cima do viaduto, a prenderam e levaram ao 8º DP (Brás), onde o caso foi registrado. O nome dela não foi divulgado.

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