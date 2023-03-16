  • Brasil
  • Homem monta emboscada e mata ex-namorada de 19 anos em São Paulo
Feminicídio

Homem monta emboscada e mata ex-namorada de 19 anos em São Paulo

Suspeito afirma que um amigo o convenceu a assassinar Fernada dos Santos, de 19 anos, após contar que havia sido traído pela vítima

Publicado em 16 de Março de 2023 às 10:03

Redação de A Gazeta

Fernanda Gomes dos Santos, 19, foi morta nesta quarta (15) em ponto de ônibus em Diadema Crédito: Reprodução
A jovem Fernanda Gomes dos Santos, 19, foi morta na tarde desta quarta-feira (15) em um ponto de ônibus em Diadema, na Grande São Paulo. O feminicídio ocorreu em frente à Escola Estadual Vila Socialista, na rua Jovercina Paula de Oliveira, no bairro Conceição.
Segundo a Polícia Civil, o ex-namorada dela, de 20 anos, confessou ter armado uma emboscada para atacá-la. Ele afirmou à corporação ter contado com o auxílio de uma segunda pessoa, não encontrada até esta quarta.
O suspeito, de acordo com a polícia, disse que namorava com a vítima até duas semanas atrás e que foi traído. A versão dele é que ficou furioso e revelou o caso a um amigo, que o convenceu a matar Fernanda.
Na madrugada desta quarta, segundo o suspeito, ele e o amigo consumiram cocaína e, depois, um pegou uma faca e o outro, um canivete.
O rapaz disse à polícia que, então, seguiram para um matagal próximo ao ponto onde a jovem embarcaria em um ônibus para ir trabalhar.
Assim que a ex chegou ao local, ele disse que tentou abordá-la, mas Fernanda correu. Ele afirmou à polícia que a alcançou e a esfaqueou.
Testemunhas do crime o cercaram e passaram a agredi-lo. Encontrado inconsciente por policiais militares, ele foi levado ao Hospital Municipal de Diadema para ser atendido. O amigo dele conseguiu fugir.
O caso foi registrado como feminicídio pela Delegacia de Defesa da Mulher de Diadema.

