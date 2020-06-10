Homem invade a sede da TV Globo, faz repórter refém e acaba preso

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De acordo com as informações iniciais, o rapaz possui distúrbios mentais e exigia ver a jornalista Renata Vasconcellos. Para isso fez a primeira pessoa que viu pela frente como refém. Ele acessou o prédio pela Rua Von Martius, pulou a catraca e iniciou a ação. A segurança da Globo isolou o local e acionou a PM. O comandante do 23° batalhão da corporação, coronel Heitor Henrique Pereira, compareceu à emissora e conduziu a negociação.

Solicitada pelo comando da PM, Renata Vasconcellos apareceu para auxiliar a negociação. Assim que o homem a viu, soltou a faca, liberou Marina e foi detido pelos policiais.

A Globo deixou claro que repudia com veemência todo tipo de violência, e esclareceu que não se tratou de um ato de conotação política. Confira a nota oficial da Rede Globo.

NOTA OFICIAL DA REDE GLOBO

"Na tarde desta quarta-feira, um homem invadiu a sede da TV Globo, no Jardim Botânico, portando uma faca. Ele fez a repórter Marina Araújo refém. A segurança da Globo rapidamente agiu, isolou o local e chamou a PM. O comandante do 23° batalhão da corporação, coronel Heitor Henrique Pereira, compareceu à emissora e conduziu a negociação."

"O homem, que ameaçava a jornalista, liberou a repórter após alguns minutos. Marina e todos os funcionários que estavam no local não se feriram e passam bem. A Globo repudia com veemência todo tipo de violência. Foi obra de alguém com distúrbios mentais, sem nenhuma conotação política. Um homem que exigia ver a jornalista Renata Vasconcellos."

"Seguindo instruções do comandante Heitor, Renata compareceu ao local onde estava Marina e o invasor. Tão logo ele a viu, largou a faca e libertou Marina. Foi preso imediatamente. A TV Globo agradece à PM, ao coronel Heitor e a todos os policiais, cuja condução foi exemplar."