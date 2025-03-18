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Bahia

Homem finge ser pai de menino com câncer, aplica golpes e é preso

A polícia descobriu que imagens usadas eram de uma criança dos EUA. Segundo a investigação, tratava-se de um menino que também teve câncer e morreu em abril de 2024

Publicado em 18 de Março de 2025 às 17:48

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 mar 2025 às 17:48
Homem usava foto de menino dos EUA que morreu de câncer em 2024
Homem usava foto de menino dos EUA que morreu de câncer em 2024 Crédito: Reprodução/Redes sociais
A Polícia Civil da Bahia prendeu nesta terça-feira (18) um homem suspeito de se passar por pai de uma criança com câncer e pedir dinheiro para o tratamento da doença nas redes sociais. O suspeito, que não teve a identidade revelada, criou um perfil chamado ''Salve o Daniel''. Ele fazia campanhas de arrecadação, levando vítimas a se sensibilizarem pela história e a fazerem transferências bancárias.
O homem dizia que a suposta criança tinha leucemia e precisava do medicamento Vesanoid. ''Não é fácil, estou mais uma vez implorando por ajuda, restou apenas 3 cápsulas do remédio e ainda não consegui o valor para comprar mais uma caixa para esse mês'', escreveu em uma das postagens.
A polícia descobriu que imagens usadas eram de uma criança dos EUA. Segundo a investigação, tratava-se de um menino que também teve câncer e morreu em abril de 2024. Autoridades já identificaram algumas pessoas que caíram no golpe. A delegacia orienta que outras vítimas entrem em contato pelo WhatsApp (75) 99171-8782, enviem os comprovantes de pagamento e agendem os depoimentos.
Além de crimes virtuais, golpista foi preso por tráfico de drogas. Durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva pelo estelionato, os agentes encontraram 95 comprimidos de ecstasy e uma CNH falsificada com o suspeito. A exclusão do perfil falso foi solicitada à Justiça. Também foram apreendidos documentos, réplicas de cédulas de R$ 50 e R$ 100, computadores e celulares, que devem auxiliar na investigação. Até a publicação desta reportagem, o perfil permanecia no ar no Instagram.

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