Homem finge ser pai de menino com câncer, aplica golpes e é preso

Homem usava foto de menino dos EUA que morreu de câncer em 2024 Crédito: Reprodução/Redes sociais

A Polícia Civil da Bahia prendeu nesta terça-feira (18) um homem suspeito de se passar por pai de uma criança com câncer e pedir dinheiro para o tratamento da doença nas redes sociais. O suspeito, que não teve a identidade revelada, criou um perfil chamado ''Salve o Daniel''. Ele fazia campanhas de arrecadação, levando vítimas a se sensibilizarem pela história e a fazerem transferências bancárias.

O homem dizia que a suposta criança tinha leucemia e precisava do medicamento Vesanoid. ''Não é fácil, estou mais uma vez implorando por ajuda, restou apenas 3 cápsulas do remédio e ainda não consegui o valor para comprar mais uma caixa para esse mês'', escreveu em uma das postagens.

A polícia descobriu que imagens usadas eram de uma criança dos EUA. Segundo a investigação, tratava-se de um menino que também teve câncer e morreu em abril de 2024. Autoridades já identificaram algumas pessoas que caíram no golpe. A delegacia orienta que outras vítimas entrem em contato pelo WhatsApp (75) 99171-8782, enviem os comprovantes de pagamento e agendem os depoimentos.