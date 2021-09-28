Homem fica cerca de 36 horas preso dentro de elevador em supermercado

Elevador tem risco de contaminação por Covid-19 Crédito: nakataza02/Pixabay

Um homem de 27 anos ficou cerca de 36 horas preso dentro de um elevador de cargas em uma loja do Carrefour, em Santos, no litoral de São Paulo , na unidade da avenida Conselheiro Nébias. O equipamento parou de funcionar e o deixou confinado no local até a manhã desta segunda-feira (27).

O homem é funcionário do mercado e teve a foto divulgada pela sua mãe em vários grupos da região nas redes sociais no domingo (26). Desesperada com o desaparecimento do filho, que completava cerca de 24 horas longe de casa, ela pediu ajuda pela internet. No texto, a mulher afirma que o filho toma remédios controlados.

Segundo informações da assessoria de imprensa do mercado, ele ficou preso no local após o término do expediente no sábado (25). Chegou a trocar mensagens com a mãe dizendo que não iria dormir em casa naquele dia, mas sem especificar os motivos. Ele optou em não pedir socorro para não preocupar a mãe, mas no dia seguinte, sem conseguir deixar o local e já sem bateria no celular, o contato com a mãe se perdeu, o que a deixou bastante preocupada.

A loja chegou a funcionar no domingo, segundo a assessoria, mas o funcionário não teria pedido socorro com gritos, o que dificultou e retardou o momento para que ele fosse encontrado. Durante o período em que ficou aprisionado, o homem não pôde nem se alimentar e nem tomar água.

Segundo informou o Carrefour, o colaborador possui algum tipo de deficiência, mas não divulgou qual seria o tipo e nem o grau. Ainda segundo a loja, o funcionário "passa bem e se encontra em casa com a sua família, após ser atendido no hospital da cidade e fazer alguns exames".

"Estamos junto aos familiares para prestar todo o suporte necessário, incluindo apoio psicológico. Ficamos consternados com o ocorrido e estamos apurando o fato internamente", acrescenta a nota.

A empresa disse ter disponibilizado um assistente social para cuidar dele e da família. O funcionário teria, inclusive, pedido para retornar ao trabalho já nesta terça-feira (28).