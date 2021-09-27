Tempestade de areia atinge interior de São Paulo e transforma o dia em noite

Tempestade de areia no interior de São Paulo Crédito: Reprodução

Moradores de Franca, no interior de São Paulo, relataram espanto nas redes sociais quando uma enorme nuvem transformou o dia em noite. A tempestade de areia passou por locais como Presidente Prudente, Jales, Araçatuba, Barretos e algumas cidades de Minas Gerais que fazem fronteira com o Estado.

Segundo a meteorologista Estael Sias, da MetSul, o fenômeno é comum em países da Ásia, onde é conhecido como "haboob". Ele é causado por temporais de chuva com ventos fortes que, ao entrarem em contato com o solo seco, encontram resquícios de queimada, poeira e vegetação, os quais acabam criando um "rolo compressor" de sujeira que pode chegar a até 10 quilômetros de altura.

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"Primeiro, vem a nuvem de temporal e tempestade, que gerou a corrente de vento mais horizontal e bagunçou todos esses detritos. Como faz meses que não chove naquela região, tem muita poeira, o solo e a vegetação estão secos, e as queimadas também contribuíram", explica Estael.

Os satélites do Instituto Nacional de Meteorologia mostraram que o município de Franca registrava ventos intensos de até 60 quilômetros neste domingo, 26. A região também estava sob alerta de tempestades com até 30 milímetros de chuva por hora e risco de granizo, como o que atingiu partes da capital paulista na véspera, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Apesar de Estael explicar que este é um evento natural devido às condições do clima, ela também aponta que ele é mais característico de países da Ásia e não tão comum ao Sudeste do Brasil. Entretanto, ela diz que o fenômeno tem uma forma de se dissipar sozinho: "O vento que segue da tempestade vai ajudando a espalhar mais essa areia e ela se dissolve, como o processo do nevoeiro, que é lento mas ajudado pelo próprio vento".

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Tempestade de areia em Franca, interior de SP.



Tempestades de areia também foram registradas em outras regiões do país pic.twitter.com/ZH1D0m8gCX — Kallil Oliveira (@kalliloliveira_) September 26, 2021

Assustador! Barretos (SP), Franca (SP), Ribeirão Pretos (SP) e Frutal (MG) são algumas das cidades que registraram uma tempestade de areia no fim da tarde de hoje. A região passa por um período de estiagem que já dura quase 3 meses e a nuvem de areia antecedeu a chegada da chuva. pic.twitter.com/ZhHZ3JpEux — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) September 26, 2021

Alguém viu isso?

Franca, Limeira, Barretos

Tempestade de areia pic.twitter.com/oNXKdUx3Y6 — Sueli Lopes?? Bolsonaro até 2026 (@SueliLo58075493) September 27, 2021