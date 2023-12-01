Homem engole chip de celular e cartão de memória antes de ser preso

Um homem, ao perceber que seria preso, engoliu o chip e o cartão de memória de seu celular nesta quinta-feira (30), em Peçanha (MG). O homem de 20 anos estava foragido da justiça por crimes de tráfico de drogas e homicídio. O suspeito não saía de casa na cidade de Peçanha, segundo a Polícia Militar de Minas Gerais.

As denúncias também diziam que o homem recebia pessoas durante a madrugada em sua casa para a venda de drogas. A operação policial conseguiu descobrir o local em que ele ficava e entrou na residência para fazer a prisão. "Ele arrancou o chip e o cartão de memória do celular, engoliu em seguida os dois objetos e arremessou o aparelho ao solo", contou a PM sobre o momento antes da prisão.