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Homem é suspeito de matar ex-sogra com tiro na cabeça em São Paulo

O suspeito teria cometido o crime após não conseguir pegar o filho na escola sem a autorização da mãe; a vítima foi socorrida, mas não resistiu
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 set 2023 às 07:36

Publicado em 20 de Setembro de 2023 às 07:36

Suspeito descendo escadaria em direção à casa da ex-sogra
Suspeito descendo escadaria em direção à casa da ex-sogra Crédito: Reprodução/TV Globo
Um homem de 34 anos é procurado pela Polícia Civil sob suspeita de ter assassinado a ex-sogra, nesta segunda-feira (18), em Perus, zona norte São Paulo.
O crime aconteceu na rua Francisco Mariano da Cunha, no começo da noite, e, segundo a polícia, seria uma reação por não ter conseguido pegar o filho na escola.
A vítima era a técnica de enfermagem Elaine Ataide, 52, que foi atingida por um tiro na cabeça.
De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência em que uma mulher, de 25 anos, informou que seu ex-companheiro havia matado sua mãe com um disparo de arma de fogo na região da cabeça.
Os PMs foram ao local e encontraram uma equipe da GCM (Guarda Civil Metropolitana) preservando a área. A vítima recebeu os primeiros-socorros do resgate e foi levada à UPA Perus, mas não resistiu.
O casal está separado há poucos meses. O homem tentou pegar o filho na escola, mas não recebeu autorização da mãe. Irritado, teria feito ameaças e partiu em direção à casa da ex-sogra.
Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o suspeito desce uma escadaria no sentido da casa de Ataide. Na sequência, é ouvido um estampido. Depois, as imagens mostram ele subindo a escadaria de volta.
O autor fugiu do local. O caso foi registrado como homicídio pelo 33º DP.

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