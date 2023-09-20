Homem é suspeito de matar ex-sogra com tiro na cabeça em São Paulo

Suspeito descendo escadaria em direção à casa da ex-sogra Crédito: Reprodução/TV Globo

Um homem de 34 anos é procurado pela Polícia Civil sob suspeita de ter assassinado a ex-sogra, nesta segunda-feira (18), em Perus, zona norte São Paulo.

O crime aconteceu na rua Francisco Mariano da Cunha, no começo da noite, e, segundo a polícia, seria uma reação por não ter conseguido pegar o filho na escola.

A vítima era a técnica de enfermagem Elaine Ataide, 52, que foi atingida por um tiro na cabeça.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência em que uma mulher, de 25 anos, informou que seu ex-companheiro havia matado sua mãe com um disparo de arma de fogo na região da cabeça.

Os PMs foram ao local e encontraram uma equipe da GCM (Guarda Civil Metropolitana) preservando a área. A vítima recebeu os primeiros-socorros do resgate e foi levada à UPA Perus, mas não resistiu.

O casal está separado há poucos meses. O homem tentou pegar o filho na escola, mas não recebeu autorização da mãe. Irritado, teria feito ameaças e partiu em direção à casa da ex-sogra.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o suspeito desce uma escadaria no sentido da casa de Ataide. Na sequência, é ouvido um estampido. Depois, as imagens mostram ele subindo a escadaria de volta.