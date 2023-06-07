Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Homem é preso suspeito de matar companheira a facadas
Em São Paulo

Homem é preso suspeito de matar companheira a facadas

Reinaldo Brito de Jesus, 45, foi encontrado embriagado e com uma faca na mão em cima do corpo da vítima, a auxiliar de limpeza Paula Aparecida Albino de 44 anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jun 2023 às 08:11

Publicado em 07 de Junho de 2023 às 08:11

A auxiliar de limpeza Paula Aparecida Albino, 44, que foi encontrada morta na noite desta terça em Votuporanga
A auxiliar de limpeza Paula Aparecida Albino, 44, que foi encontrada morta na noite desta terça em Votuporanga Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal
Um homem foi preso em flagrante sob suspeita de matar a facadas a mulher, a auxiliar de limpeza Paula Aparecida Albino, 44. O crime ocorreu na noite desta segunda-feira (5) em Votuporanga (a 521 km de São Paulo).
O pedreiro Reinaldo Brito de Jesus, 45, foi preso em flagrante. Até esta terça (6), ele ainda não havia constituído defesa, segundo a Polícia Civil, e está detido no Centro de Detenção Provisória de Riolândia.
O crime foi descoberto, por volta das 20h, depois que a irmã da vítima foi até a casa onde o casal vivia, no bairro Chácara das Paineiras, ao desconfiar da demora da auxiliar de limpeza para responder às mensagens no WhatsApp.
Ao chegar à residência, a mulher encontrou a vítima caída no chão da cozinha com ferimentos. Reinaldo, segundo a polícia, estaria em cima do corpo da mulher com uma faca nas mãos.
A polícia e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram chamados, mas quando o socorro chegou a mulher já estava morta. Ela foi esfaqueada com pelo menos dois golpes --um no pescoço e um no queixo.
O marido estava no local e não fugiu. Conforme o boletim de ocorrência, o homem estava alcoolizado e questionado sobre o que havia ocorrido ele se manteve em silêncio. A faca usada no crime foi apreendida.
O pedreiro tinha um ferimento de raspão no peito também provocado por faca e precisou passar por atendimento médico na Santa Casa da cidade. Ele foi liberado ainda na noite de ontem.
À polícia, a irmã da vítima disse que o casal estava junto havia sete anos e que brigas eram constantes, porém a vítima nunca havia denunciado o marido.
"O suspeito disse que falará apenas em juízo. Apesar de a família relatar que o casal tinha desentendimentos, a vítima nunca denunciou nenhum tipo de agressão", relata a delegada Edna Rita de Oliveira Freitas, da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).
Momentos antes de ser morta, a auxiliar mandou mensagem para a filha, Letícia Albino, 26, dizendo que o companheiro havia chegado embriagado.
"Ele estava bêbado e chegou na casa brigando com minha mãe. Ela me mandou mensagem dizendo que viria para a minha casa, mas ele a matou por ela tentar sair de casa", conta a filha.
Ainda segundo Letícia, os desentendimentos entre o casal aconteciam quando o pedreiro chegava embriagado.
"Minha mãe abominava bebida e esse era o motivo das brigas entre eles", diz a filha.
Paula trabalhava na Santa Casa da cidade, desde 2019. O corpo dela foi enterrado às 14h desta terça (6) no Cemitério Parque Jardim das Flores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Feminicídio homicídio Polícia Civil São Paulo (SP)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Idoso pede medida protetiva contra a filha após briga por dinheiro no ES
Imagem de destaque
Sexta-feira Santa: 9 receitas com peixe para surpreender sua família
Imagem BBC Brasil
Evangélicos e protestantes são a mesma coisa?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados