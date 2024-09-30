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Estelionato sentimental

Homem é preso por golpe financeiro em 37 mulheres via app de namoro

O homem, que não teve a identidade divulgada, se aproximava das vítimas pelos aplicativos e as convencia a fazer "investimentos em esquemas financeiros" que não tinham retorno
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 set 2024 às 13:37

Publicado em 30 de Setembro de 2024 às 13:37

Um homem de 27 anos foi preso nesta segunda-feira (30) suspeito de usar aplicativos de namoro para aplicar golpes em mulheres no Distrito Federal. Ao menos 37 vítimas denunciaram o homem à polícia. Elas narraram o mesmo modus operandi, afirmando que ele se aproximava delas pelos aplicativos e, em pouco tempo, as convencia a fazer "investimentos em esquemas financeiros". Os investimentos não tinham retorno e o dinheiro "sumia".
Ao menos R$ 50 mil das vítimas foram movimentados com esses golpes, segundo a polícia. Além de fazer as transferências, as mulheres também eram convencidas a "emprestar" a chave Pix ao suspeito, que usava as contas delas para movimentar o dinheiro de outros golpes.
Os crimes eram cometidos desde 2017, segundo investigação da polícia. O homem já tinha sido condenado a um ano e nove meses de prisão, em regime aberto e reparação de danos à vítima no valor de R$ 1.412, por crime semelhante. As vítimas que buscaram as autoridades moravam em regiões diferentes do Distrito Federal.
Outras vítimas devem buscar a polícia. A Polícia Civil do Distrito Federal afirmou que o modo de agir do homem envolve "manipulação emocional e financeira" e orientou que as mulheres "desconfiassem de histórias dramáticas, que envolvem ganho fácil de dinheiro". O homem deve responder por 37 ocorrências de estelionato sentimental. A identidade dele não foi divulgada pela polícia. O UOL não conseguiu, até o momento, o nome da defesa do suspeito. O espaço será atualizado se houver posicionamento sobre o assunto.

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