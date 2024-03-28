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São Paulo

Homem é preso por criar rifa para sortear fuzil e revólver

O homem usava aplicativos de mensagem para divulgar as rifas em grupos com dezenas de participantes. A rifa de armas eram, segundo a polícia, o meio de vida do suspeito

Publicado em 28 de Março de 2024 às 16:46

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 mar 2024 às 16:46
Material apreendido com o suspeito
Material apreendido com o suspeito Crédito: Divulgação| Polícia Civil de São Paulo
Um homem de 36 anos foi preso pela Polícia Civil na quarta-feira (27) por criar uma rifa para vender armas ilegalmente em São Paulo. Entre os prêmios que seriam distribuídos estavam revólveres, pistolas e até um fuzil. De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o suspeito foi preso no Jardim São Luís, na zona sul da capital, em uma ação do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais).
A investigação que levou à prisão identificou que o homem usava aplicativos de mensagem para divulgar as rifas em grupos com dezenas de participantes. A rifa de armas era, segundo o Deic, o meio de vida do suspeito. A partir dos indícios, a polícia solicitou à Justiça um mandado de busca e apreensão a endereços relacionados ao suspeito. Os agentes foram a cinco locais diferentes e encontraram o homem em uma casa no Jardim Monte Azul.
Com ele foram apreendidas três pistolas, 143 munições e 121 cartelas que seriam usadas em sorteios. De acordo com a SSP, o suspeito foi detido e está à disposição da Justiça. O caso foi registrado como comércio ilegal de arma de fogo na 1ª Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio, vinculada ao Deic.
No ano passado, a Polícia Civil apreendeu, após semanas de investigações, 38 armas que também seriam rifadas pela internet. Os fuzis, pistolas e espingardas estavam em uma casa no bairro Anália Franco e em um estande de tiros na Vila Carrão, ambos na zona leste da capital. O suspeito preso era dono de um clube de tiros. Os valores das cotas, segundo a polícia, iam de R$ 0,99 a R$ 5,99.

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