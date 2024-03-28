Homem é preso por criar rifa para sortear fuzil e revólver

Material apreendido com o suspeito Crédito: Divulgação| Polícia Civil de São Paulo

Um homem de 36 anos foi preso pela Polícia Civil na quarta-feira (27) por criar uma rifa para vender armas ilegalmente em São Paulo. Entre os prêmios que seriam distribuídos estavam revólveres, pistolas e até um fuzil. De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o suspeito foi preso no Jardim São Luís, na zona sul da capital, em uma ação do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais).

A investigação que levou à prisão identificou que o homem usava aplicativos de mensagem para divulgar as rifas em grupos com dezenas de participantes. A rifa de armas era, segundo o Deic, o meio de vida do suspeito. A partir dos indícios, a polícia solicitou à Justiça um mandado de busca e apreensão a endereços relacionados ao suspeito. Os agentes foram a cinco locais diferentes e encontraram o homem em uma casa no Jardim Monte Azul.

Com ele foram apreendidas três pistolas, 143 munições e 121 cartelas que seriam usadas em sorteios. De acordo com a SSP, o suspeito foi detido e está à disposição da Justiça. O caso foi registrado como comércio ilegal de arma de fogo na 1ª Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio, vinculada ao Deic.