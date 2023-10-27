Homem é preso após entrar em universidade de PE fantasiado de 'Pânico'

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o homem fantasiado com roupas pretas e usando uma máscara Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem foi preso na noite desta quinta-feira (26) após se fantasiar do personagem "Ghostface", da série de filmes "Pânico", e levar uma faca que seria de madeira para uma universidade particular do Recife. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o homem fantasiado com roupas pretas e usando uma máscara. O caso ocorreu na Unibra, localizada no bairro da Boa Vista.

O homem chegou a entrar em uma das salas de aulas e sentar em uma cadeira. O jovem seria aluno da universidade. Com medo, muitos alunos correram e a polícia foi acionada, por volta das 20h. Vídeos mostram que seguranças da instituição precisaram conter o rapaz até a chegada da Polícia Militar. Nas imagens obtidas pelo UOL, é possível ver um dos funcionários da universidade segurando a faca de madeira que seria do aluno.

Em nota, a PM esclareceu que foi acionada para uma denúncia de possível tiroteio na Unibra, e que, de imediato, várias viaturas foram enviadas ao local. Um suspeito portando uma arma branca foi identificado e preso, disse a corporação. "Não foi encontrada arma de fogo com o estudante. A ocorrência segue em andamento, com o efetivo fazendo uma varredura minuciosa nos andares da universidade". Não há registro de ninguém ferido.