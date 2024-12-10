Homem é preso ao tentar entrar na Câmara com munição de arma de fogo

BRASÍLIA - Um homem foi preso ao tentar entrar na Câmara dos Deputados portando munições de arma de fogo nesta terça-feira (10). Segundo a Câmara, por não ter porte de arma, ele foi detido por porte ilegal de munição de uso permitido e encaminhado ao Departamento de Polícia Legislativa (Depol), onde está sendo ouvido e poderá ser liberado mediante o pagamento de fiança.

Ao Depol, o homem afirmou ser servidor do Ministério da Saúde e que foi à Câmara para enviar o pacote pela agência dos Correios, localizada no Anexo IV da Casa.

Servidor tentou entrar com munição na Câmara dos Deputados Crédito: Polícia Legislativa

O episódio aconteceu no início da tarde, quando o homem tentou entrar no Anexo com o material embalado em uma caixa, mas foi detectado na esteira do raio x que dá acesso ao prédio.

No Anexo IV ficam localizados gabinetes de deputados, lideranças partidárias, além de salas do setor administrativo.

Após o episódio, a deputada Carla Zambelli (PL-SP) disse estar "bastante preocupada" com a Câmara e fez exploração política do caso durante fala no plenário.

"Sempre dizem que a direita prega o ódio e que pega armas etc. e, quando um servidor da esquerda, do Lula, é preso com 30 munições entrando aqui nessa casa sem a gente saber quais são as intenções dessa pessoa. Quais são os 30 deputados que ele estava querendo matar aqui talvez?"