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Em uma caixa

Homem é preso ao tentar entrar na Câmara com munição de arma de fogo

Suspeito afirmou ser servidor público e que havia ido enviar pacote com o armamento pela agência dos Correios localizada na Casa

Publicado em 10 de Dezembro de 2024 às 19:32

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 dez 2024 às 19:32
BRASÍLIA - Um homem foi preso ao tentar entrar na Câmara dos Deputados portando munições de arma de fogo nesta terça-feira (10). Segundo a Câmara, por não ter porte de arma, ele foi detido por porte ilegal de munição de uso permitido e encaminhado ao Departamento de Polícia Legislativa (Depol), onde está sendo ouvido e poderá ser liberado mediante o pagamento de fiança.
Ao Depol, o homem afirmou ser servidor do Ministério da Saúde e que foi à Câmara para enviar o pacote pela agência dos Correios, localizada no Anexo IV da Casa.
Material apreendido com servidor que tentou entrar com munição na Câmara dos Deputados
Servidor tentou entrar com munição na Câmara dos Deputados Crédito: Polícia Legislativa
O episódio aconteceu no início da tarde, quando o homem tentou entrar no Anexo com o material embalado em uma caixa, mas foi detectado na esteira do raio x que dá acesso ao prédio.
No Anexo IV ficam localizados gabinetes de deputados, lideranças partidárias, além de salas do setor administrativo.
Após o episódio, a deputada Carla Zambelli (PL-SP) disse estar "bastante preocupada" com a Câmara e fez exploração política do caso durante fala no plenário.
"Sempre dizem que a direita prega o ódio e que pega armas etc. e, quando um servidor da esquerda, do Lula, é preso com 30 munições entrando aqui nessa casa sem a gente saber quais são as intenções dessa pessoa. Quais são os 30 deputados que ele estava querendo matar aqui talvez?"
A assessoria da Câmara não confirmou a quantidade de munições portadas pelo servidor, mencionadas por Zambelli.

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