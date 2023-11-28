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Em  Pernambuco

Homem é morto a tiros após chamar mulher casada para dançar

Vítima teria sido assassinada a queima roupa após marido da mulher sentir ciúmes pela esposa estar dançando com outro homem
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 nov 2023 às 08:02

Publicado em 28 de Novembro de 2023 às 08:02

Daniel Lopes de Carvalho, 35, foi morto a tiros após chamar uma mulher casada para dançar em Paranatama, em Pernambuco
Daniel Lopes de Carvalho, 35, foi morto a tiros após chamar uma mulher casada para dançar em Paranatama, em Pernambuco Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um homem identificado como Daniel Lopes de Carvalho, 35, foi morto a tiros após chamar uma mulher casada para dançar em Paranatama, em Pernambuco, no domingo (26).
O suspeito de matar Damião é o marido da mulher. Ele teria ficado com ciúmes após ver a esposa dançando com a vítima. As informações são da Polícia Civil de Pernambuco.
Testemunhas relataram aos investigadores que o suspeito abraçou Damião e atirou à queima-roupa. Não foi divulgado se Damião sabia que a mulher era casada antes de chamá-la para dançar.
A vítima chegou a ser socorrida com vida e levada ao hospital local, mas não resistiu e morreu.
Após cometer o crime, o suspeito fugiu do local e, até o momento, não foi preso. O caso está sendo investigado pela Delegacia da Polícia Civil de Garanhuns.
Como não teve a identidade divulgada, a reportagem não conseguiu localizar a defesa do suspeito para pedir um posicionamento.

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