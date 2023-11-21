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Confusão

Homem é confundido com morto e família participa de enterro errado no RS

O enterro aconteceu, mas alguns familiares começaram a desconfiar que não se tratava de Chandler da Silva Machado. Um vídeo divulgado por um conhecido também mostrou que o homem estava vivo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 nov 2023 às 14:56

Publicado em 21 de Novembro de 2023 às 14:56

Chandler da Silva Machado, que vive em situação de rua, foi confundido com uma pessoa que morreu
Chandler da Silva Machado, que vive em situação de rua, foi confundido com uma pessoa que morreu Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um corpo foi enterrado com a identidade errada na última sexta-feira (18), no Rio Grande do Sul. Chandler da Silva Machado, que vive em situação de rua, foi confundido com uma pessoa que morreu. A mãe de Chandler foi chamada para realizar o reconhecimento, mas teve dificuldade pelo estado de decomposição do cadáver.
O enterro aconteceu, mas alguns familiares começaram a desconfiar que não se tratava de Chandler. A família decidiu buscar a Polícia Civil. Um vídeo divulgado por um conhecido também mostrou que Chandler estava vivo. "Eu estou vivo, estou bem e com muita comida, graças a Deus", falava Chandler na gravação. "Sofremos muito achando que era nosso irmão, mas foi o homem errado", escreveu Stéfani em suas redes sociais.
Chandler compareceu à delegacia para prestar depoimento. Agora, a polícia procura identificar o homem que morreu, explicou a delegada Daniela de Oliveira Mineto ao UOL. O UOL tentou contato com o Centro de Assistência Social, mas ainda não teve retorno. A matéria será atualizada em caso de manifestação.

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