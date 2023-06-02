Homem desarma PM ao ser preso e atira em dois policiais

Homem pegou arma de PM e atirou nele e em outro soldado na região de São Mateus, zona leste paulistana Crédito: Reprodução

Um homem abordado com um celular roubado, segundo a polícia, desarmou um PM e atirou contra ele e contra outro soldado no momento em que seria preso, nesta quinta-feira (1º), na zona leste paulistana. O caso ocorreu por volta das 9h na rua Antônio Coutinho, região de São Mateus. O atirador acabou preso no início da tarde.

A cena foi gravada por uma câmera de segurança instalada na frente de um comércio próximo.

De acordo com o registro policial, uma equipe do 38º Batalhão da PM patrulhava a região quando abordou dois homens. Na consulta do imei (espécie de registro) do celular de um deles, foi constatado que o aparelho havia sido roubado.

Antes de ser colocado na parte de trás da viatura para ser preso, o homem reagiu e entrou em luta corporal com os dois PM, que foram baleados com a arma que pertencia a um deles.

Segundo as imagens, um dos PMs abre a porta traseira do carro e mexe no interior do veículo, enquanto o outro segura o suspeito encostado na parede.

O homem, porém, reage e tenta fugir. Os dois PMs tentam imobilizá-lo por mais de dez segundos -os três chegam, inclusive, a parar no chão-, até que o detido consegue retirar a arma do coldre de um dos soldados e dispara contra o rosto do outro, que cai no chão.

O suspeito e o outro PM continuam em luta corporal, mas o soldado também acaba baleado, no abdômen, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública). O homem chega a arrastar o policial até fugir.

Ainda no chão, um dos soldados pega um telefone celular enquanto o outro fica imóvel. Neste momento, a gravação mostra pessoas se aproximando dos PMs.

Equipes do policiamento local e do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros, e os dois policiais foram levados pelo helicóptero Águia, da PM, ao Hospital das Clínicas. O quadro de saúde dos dois é estável, afirma a pasta estadual da Segurança.

Os dois suspeitos fugiram em um Fiat Mobi preto, segundo a PM, que montou uma operação especial na região de São Mateus para localizá-los. O rosto do atirador foi registrado pela câmera corporal de um dos PMs feridos.

Nas buscas, um homem foi encontrado com a arma do soldado na rua Heliodoro de Paiva, perto da rua onde houve a abordagem inicial. Ele não estava envolvido no crime, mas, como era foragido da Justiça, acabou preso.

Após denúncias, o autor dos disparos e o menor de idade que estava com ele foram localizados e conduzidos ao 49º Distrito Policial. O atirador foi preso e o outro, apreendido.

A prisão foi citada pelo secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, em suas redes sociais. "Os militares estão sob cuidados médicos no HC. Oremos por eles", escreveu.