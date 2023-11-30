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Latrocínio

Homem de 66 anos é morto em assalto em SP

A vítima aguardava um carro por aplicativo com uma amiga quando foram abordados por três indivíduos armados, que anunciaram o assalto. Os autores atiraram na vítima e fugiram em seguida
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 nov 2023 às 14:24

Publicado em 30 de Novembro de 2023 às 14:24

Nilson Salvetti foi morto em uma tentativa de assalto na zona sul de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (29)
Nilson Salvetti foi morto em uma tentativa de assalto na zona sul de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (29) Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um homem de 66 anos foi morto em uma tentativa de assalto na zona sul de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (29). Os três suspeitos de cometer o crime fugiram, e ninguém foi preso. A vítima foi identificada como Nilson Salvetti. Imagens captadas por uma câmera de segurança mostram quando, por volta das 15h30, três homens chegam a pé e abordam o carro em que estava Salvetti, na rua Vitalina Grassman, no Jardim Mirante.
Um dos suspeitos tenta abrir a porta do motorista, enquanto outro abre a porta do passageiro. A vítima teria se assustado, e nesse momento os criminosos teriam atirado. De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), também havia uma mulher dentro do carro, que não se feriu. "Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e no local foi apurado que o homem aguardava um carro por aplicativo com uma amiga quando foram abordados por três indivíduos armados, que anunciaram o assalto. Os autores atiraram na vítima e fugiram em seguida", diz a SSP, em nota.
O homem foi socorrido e levado para o Hospital Campo Limpo, mas não resistiu. O caso foi registrado como latrocínio no 11°DP (Santo Amaro), que requisitou perícia e exames ao IML (Instituto Médico Legal).

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