Homem de 66 anos é morto em assalto em SP

Um homem de 66 anos foi morto em uma tentativa de assalto na zona sul de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (29). Os três suspeitos de cometer o crime fugiram, e ninguém foi preso. A vítima foi identificada como Nilson Salvetti. Imagens captadas por uma câmera de segurança mostram quando, por volta das 15h30, três homens chegam a pé e abordam o carro em que estava Salvetti, na rua Vitalina Grassman, no Jardim Mirante.

Um dos suspeitos tenta abrir a porta do motorista, enquanto outro abre a porta do passageiro. A vítima teria se assustado, e nesse momento os criminosos teriam atirado. De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), também havia uma mulher dentro do carro, que não se feriu. "Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e no local foi apurado que o homem aguardava um carro por aplicativo com uma amiga quando foram abordados por três indivíduos armados, que anunciaram o assalto. Os autores atiraram na vítima e fugiram em seguida", diz a SSP, em nota.