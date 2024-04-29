Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Homem cai com paramotor e morre no interior de SP
Fatalidade

Homem cai com paramotor e morre no interior de SP

A esposa de Guilherme, que está grávida, acompanhava do chão o voo do marido. Ao ver a queda, ela passou mal e precisou ser socorrida pelos médicos do Samu
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 abr 2024 às 16:03

Publicado em 29 de Abril de 2024 às 16:03

Guilherme era piloto profissional de paramotor
Guilherme era piloto profissional de paramotor Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um homem de 36 anos morreu após um acidente com um paramotor na tarde deste domingo (28), em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Guilherme Cestari Ferreira caiu de uma altura de aproximadamente 30 metros, enquanto sobrevoava a região do Residencial Aroeiras II, área rural da cidade. O Samu (Serviço de atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e prestou os primeiros socorros. No entanto, Guilherme teve diversas fraturas e morreu no local.
Pessoas que moram próximas à área do acidente, relataram ter ouvido barulhos "estranhos" durante o voo do paramotor, momentos antes da queda. Ainda não se sabe o que causou o acidente, que será investigado pelo 6º Distrito Policial. O equipamento usado por Guilherme será encaminhado para perícia.

Vítima ia ser pai

A esposa de Guilherme, que está grávida, acompanhava do chão o voo do marido. Ao ver a queda, ela passou mal e precisou ser socorrida pelos médicos do Samu.
Guilherme era piloto profissional de paramotor. Ele havia concluído o curso para realizar voos sozinhos há quase um ano. No momento do acidente, um instrutor também sobrevoava a área, ele não teve ferimentos. O velório de Guilherme foi realizado nesta segunda-feira (29), no cemitério Jardim da Paz, em São José do Rio Preto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

São Paulo (SP) Morte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados