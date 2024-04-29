Homem cai com paramotor e morre no interior de SP

Guilherme era piloto profissional de paramotor Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem de 36 anos morreu após um acidente com um paramotor na tarde deste domingo (28), em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Guilherme Cestari Ferreira caiu de uma altura de aproximadamente 30 metros, enquanto sobrevoava a região do Residencial Aroeiras II, área rural da cidade. O Samu (Serviço de atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e prestou os primeiros socorros. No entanto, Guilherme teve diversas fraturas e morreu no local.

Pessoas que moram próximas à área do acidente, relataram ter ouvido barulhos "estranhos" durante o voo do paramotor, momentos antes da queda. Ainda não se sabe o que causou o acidente, que será investigado pelo 6º Distrito Policial. O equipamento usado por Guilherme será encaminhado para perícia.

Vítima ia ser pai

A esposa de Guilherme, que está grávida, acompanhava do chão o voo do marido. Ao ver a queda, ela passou mal e precisou ser socorrida pelos médicos do Samu.