Homem-Aranha, Pantera Negra e Super Mario brigam em trenzinho no RJ

O que era diversão terminou em confusão. Funcionários de um trenzinho, com fantasias de super-heróis como Homem-Aranha, Pantera Negra e Super Mario, se desentenderam e saíram no tapa no meio da rua, na Feirinha do Alto, em Teresópolis, na região Serrana do Rio de Janeiro . A briga, cujo vídeo viralizou nas redes sociais, aconteceu no último domingo (4).

O vídeo mostra o momento em que um funcionário, vestido de Homem-Aranha, se aproxima de outro, que está como Pantera Negra, e tem início uma troca de socos. Já o homem fantasiado de Super Mario, a princípio, tenta separar a briga, mas depois também se envolve na briga com o Homem-Aranha.

No meio da confusão, aparecem outros personagens tentando separar a briga, como Capitão América. Wandinha Addams, Super-Choque, além de mais um Homem-Aranha.

A Polícia Militar foi acionada e conduziu os envolvidos na confusão até a delegacia. Em meio à troca de socos, o funcionário que estava fantasiado como Homem-Aranha teve o nariz quebrado e deve precisar passar por cirurgia.

Atração turística

De acordo com g1 , os dois trenzinhos são de empresas diferentes que fazem o serviço de passeio turístico no bairro do Alto, em Teresópolis (RJ). Durante o trajeto, funcionários vestidos de super-heróis e personagens de desenhos animados e filmes fazem acrobacias, danças e brincadeiras para divertir, principalmente, as crianças.

Os donos dos trenzinhos se manifestaram sobre a confusão e disseram que não compactuam com esse tipo de situação.

“A nossa empresa não compactua de forma alguma com o ocorrido no último domingo (4). Um colaborador já foi desligado o outro afastado até que a gente possa tomar uma decisão com mais tranquilidade”, disse Rogério Modesto, empresário dono do Teretrem.

"Incidentes como esse a gente entende que não pode acontecer, não faz parte da nossa política de trabalho e as demais situações vamos deixar com as autoridades. Cada um vai responder pelo seu ato. Estamos aí para colaborar e para que possamos continuar levando alegria com o nosso trabalho que a gente faz com tanto amor e carinho”, completou Rogério.

A empresária Mila Ribeiro, proprietária do outro trenzinho, também disse que repudia esse tipo de atitude.