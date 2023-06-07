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Veja vídeo da confusão

Homem-Aranha, Pantera Negra e Super Mario brigam em trenzinho no RJ

Funcionários, fantasiados de super-heróis e personagens de desenho, saíram no tapa, durante passeio com turistas, em Teresópolis; um deles quebrou o nariz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2023 às 09:23

Publicado em 07 de Junho de 2023 às 09:23

O que era diversão terminou em confusão. Funcionários de um trenzinho, com fantasias de super-heróis como Homem-Aranha, Pantera Negra e Super Mario, se desentenderam e saíram no tapa no meio da rua, na Feirinha do Alto, em Teresópolis, na região Serrana do Rio de Janeiro. A briga, cujo vídeo viralizou nas redes sociais, aconteceu no último domingo (4).
O vídeo mostra o momento em que um funcionário, vestido de Homem-Aranha, se aproxima de outro, que está como Pantera Negra, e tem início uma troca de socos. Já o homem fantasiado de Super Mario, a princípio, tenta separar a briga, mas depois também se envolve na briga com o Homem-Aranha.
No meio da confusão, aparecem outros personagens tentando separar a briga, como Capitão América. Wandinha Addams, Super-Choque, além de mais um Homem-Aranha.
A Polícia Militar foi acionada e conduziu os envolvidos na confusão até a delegacia. Em meio à troca de socos, o funcionário que estava fantasiado como Homem-Aranha teve o nariz quebrado e deve precisar passar por cirurgia.

Atração turística

De acordo com g1, os dois trenzinhos são de empresas diferentes que fazem o serviço de passeio turístico no bairro do Alto, em Teresópolis (RJ). Durante o trajeto, funcionários vestidos de super-heróis e personagens de desenhos animados e filmes fazem acrobacias, danças e brincadeiras para divertir, principalmente, as crianças.
Os donos dos trenzinhos se manifestaram sobre a confusão e disseram que não compactuam com esse tipo de situação.
“A nossa empresa não compactua de forma alguma com o ocorrido no último domingo (4). Um colaborador já foi desligado o outro afastado até que a gente possa tomar uma decisão com mais tranquilidade”, disse Rogério Modesto, empresário dono do Teretrem.
"Incidentes como esse a gente entende que não pode acontecer, não faz parte da nossa política de trabalho e as demais situações vamos deixar com as autoridades. Cada um vai responder pelo seu ato. Estamos aí para colaborar e para que possamos continuar levando alegria com o nosso trabalho que a gente faz com tanto amor e carinho”, completou Rogério.
A empresária Mila Ribeiro, proprietária do outro trenzinho, também disse que repudia esse tipo de atitude.
"Nós estamos no ramo há quase 30 anos e isso foi um fato isolado. A gente quer também esclarecer que são pessoas que a gente seleciona, que a gente orienta. E que de forma alguma a gente aceita que eles tenham esse tipo de atitude, porque a gente lida com o público, principalmente com crianças. A gente está tomando as medidas cabíveis em relação aos fatos e as medidas legais para que isso de forma alguma se repita”, disse a proprietária do Big Magic Train.

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