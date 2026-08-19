História no Enem: veja como turbinar os estudos e melhorar o desempenho

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mais de 5,5 milhões de pessoas se inscreveram para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026. Com as provas marcadas para os dias 8 e 15 de novembro, a organização da rotina de estudos se torna ainda mais importante. Para quem ainda precisa revisar os conteúdos de História, adotar algumas estratégias pode ajudar a direcionar melhor a preparação e aproveitar o tempo disponível até a avaliação.